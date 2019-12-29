40 бывших работников "Кингкоула" приняли участие в пикете в Гуково

29 декабря 2019, 01:52

Бывшие сотрудники "Кингкоула" провели акцию протеста в Гуково, потребовав выплатить компенсации и выдать гуманитарный уголь.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря бывшие работники "Кингкоула" провели две встречи по вопросам выплаты задолженности. В ходе одной из них они встретились с конкурсным управляющим "Замчаловского антрацита" Юрием Пащенко, который был назначен только 10 декабря. Вторая встреча прошла с заместителем министра промышленности и энергетики Ростовской области Андреем Савельевым. Шахтеры остались недовольны встречей и решили продолжить акции протеста.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности. Конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково 16 ноября, сообщил о продаже части подземных выработок "Замчаловского антрацита". Это вселило в горняков надежду на получение полагающихся им выплат. 19 ноября шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года, 6 декабря начались выплаты. На пикете 15 декабря координатор протеста шахтеров сообщила, что задолженность по зарплате перед бывшими работниками "Кингкоула" погашена, но не решен вопрос о компенсационных выплатах.

28 декабря в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" прошёл очередной пикет бывших работников компании "Кингкоул". Участие в нем приняли 40 человек, сообщает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

В начале пикета член инициативной группы Татьяна Авачева рассказала собравшимся о том, как 24 декабря прошла встреча с конкурсным управляющим и чиновниками. Она спросила у участников пикета, стоит ли продолжать акции протеста или лучше разойтись и добиваться компенсационных выплат и гуманитарного угля при помощи жалоб. Большинство собравшихся выступило за то, чтобы продолжать акции протеста, пока не будут выполнены все требования.

По словам Татьяны Авачевой, на 16 января запланирована встреча с новым конкурсным управляющим Юрием Пащенко, и от того, что на этой встрече будет озвучено, будут зависеть дальнейшие действия.

Авачева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что задолженность по зарплате пока не получили четыре человека.

Юрий Пащенко 24 декабря сообщил, что чистую задолженность по зарплате выплатили всем 46 шахтерам, но только 42 из них получили их, тогда как деньги еще четырех человек вернулись на счет отправителя, и конкурсный управляющий выясняет их актуальные реквизиты.

"На пикете люди заявили, что добиваться будут не только компенсации, но и выплаты пятой очереди. По решению суда, которое есть на руках - бывший конкурсный подавал - там стоит сумма 14 миллионов 150 тысяч компенсации. Но новый конкурсный нам сказал, что [...] в эту сумму входит время за простой работодателя, 15% при выходе на пенсию, 20% за потерю здоровья, моральный вред и на 11 человек 69 тысяч за несвоевременно выплаченную зарплату", - рассказала Авачева.

По ее словам, юрист посоветовал горнякам подать на имя нового конкурсного управляющего коллективный запрос с тем, чтобы он обратился в арбитражный суд, чтобы суд предоставил сведения об этих 14 миллионах. В частности, требуются разъяснения, какие именно суммы компенсаций и каких работников включены в эту сумму.

Участница пикета Наталья Маколкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что долги по зарплате ей выплатили, но осталось 40 тысяч компенсаций. "Я отработала 30 лет и хочу получить положенные мне деньги. 40 тысяч - это для меня большие деньги и смогут поправить моё положение", - рассказала она.

Елена Кислинская призналась корреспонденту "Кавказского узла", что у нее "нет другого выхода, кроме как ходить на пикеты".

"Денег на жизнь нет вообще, живу, кто чем поможет. Летом немного запаслась дровами, сейчас немного угля мне дали. Ещё помогает тёплая погода - сильно топить печь не надо. А что будет, когда ударят морозы!" - пожаловалась женщина.