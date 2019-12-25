Гуковских шахтеров разочаровала встреча с чиновниками

25 декабря 2019, 02:55

Представители министерства промышленности и энергетики Ростовской области рекомендовали гуковским горнякам не ждать компенсационных выплат и гуманитарного угля. Новый конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" обещал поискать возможности для выплат, но все активы компании уже проданы, рассказали шахтеры.

Как писал "Кавказский узел", конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково 16 ноября, сообщил о продаже части подземных выработок "Замчаловского антрацита". Это вселило в горняков надежду на получение полагающихся им выплат. 19 ноября шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года, 6 декабря начались выплаты. На пикете 15 декабря координатор протеста шахтеров сообщила, что задолженность по зарплате перед бывшими работниками "Кингкоула" погашена, но не решен вопрос о компенсационных выплатах.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Бывшие работники "Кингкоула" 24 декабря провели две встречи по вопросам выплаты задолженности. На первую встречу, которая проходила в здании администрации Гуково, пришли 11 горняков.

Шахтеры встретились с новым конкурсным управляющим "Замчаловского антрацита" Юрием Пащенко в присутствии сотрудника администрации Гуково, рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы горняков Ирина Литвинова.

Пащенко объявил шахтерам, что его назначили конкурсным управляющим только 10 декабря. Он рассказал, что чистая задолженность по зарплате была выплачена всем 46 шахтерам и 42 человека уже получили деньги. Деньги оставшихся четырех человек вернулись на счет отправителя, конкурсный управляющий выясняет их актуальные реквизиты, чтобы отправить деньги снова. Присутствовавшая на встрече бухгалтер "Кингкоула" подтвердила, что долг по зарплате перед 42 сотрудниками полностью погашен, отметила Литвинова.

Пащенко также рассказал, средства продажи подземных выработок поступили не в полном объёме: покупатель перевёл только часть денег, а остальную сумму должен перевести в ближайшие дни. Тем не менее, шахтеры больше не могут рассчитывать на выплаты: 80% средств от продажи выработок уйдут в "Региональную корпорацию развития", которая ранее выплачивала долг по зарплате шахтеров из своих средств, а еще около 20% должны забрать налоговая и пенсионный фонд. Если после всех отчислений останутся какие-то средства, они пойдут на выплаты горнякам, сообщил конкурсный управляющий.

"Также он рассказал, что компенсацию мы не получим, так как она начислялась только за 2016 год, а потом в бухгалтерии её удалили. Теперь компенсационные выплаты за простой по вине работодателя и несвоевременно выплаченную заработную плату, нам ждать не стоит. А ещё он сказал, что продавать больше нечего, всё что можно было уже продали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Литвинова.

В конце встречи Пащенко пообещал снова встретиться с шахтерами после Нового года и рассказать им "обо всех перспективах". По словам конкурсного управляющего, он еще не получил все бумаги от своего предшественника и должен изучить оставшиеся документы.

Вечером 24 декабря прошла еще одна встреча: 10 бывших шахтёров компании "Кингкоул" в администрации Гуково встретились с заместителем министра промышленности и энергетики Ростовской области Андреем Савельевым. На встречи также присутствовали сотрудник Минпрома Валерий Роговенко, прокурор, судебные приставы и представитель профсоюза.

Шахтеры остались недовольны встречей, рассказал член инициативной группы Николай Шулепов корреспонденту "Кавказского узла" по телефону. "Нам сказали, что выплатили и так больше 300 миллионов, и больше ничего нам не светит. Гуманитарного угля не будет, деньги могут поступить только с продажи, хотя что ещё можно продать, замминистра не сказал. Мы все остались недовольны этой встречей. Теперь на пикете который пройдёт в Гуково 28 декабря, будем обсуждать, что делать дальше", - сказал Шулепов.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".