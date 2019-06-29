Власти и прокуратура разошлись в оценке долга перед гуковскими шахтерами

29 июня 2019, 17:18

Бывшие сотрудники "Кингкоула" требуют выплатить им 120 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Это расходится с данными прокуратуры, которая говорит о 86 миллионах рублей задолженности, указала представитель протестующих на пикете в Гуково.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. На пикете 22 июня протестующие выбрали представителя, который будет защищать их интересы в судах и прокуратуре

Сегодня в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" собрались на согласованный пикет 66 бывших работников группы компаний "Кингкоул". Член инициативной группы Татьяна Авачёва зачитала собравшимся ответ от заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бондарева на запрос депутатов КПРФ, в котором тот заявил, что правительство признает лишь 14 миллионов рублей задолженности по зарплате перед 107 сотрудниками "Кингкоула". 11,8 миллионов рублей из этой суммы - долг перед 37 бывшими руководителями компании, отмечается в письме. "Указанная в обращении сумма 120,0 миллионов рублей не является задолженностью по заработной плате и не имеет документального подтверждения", - сказано в ответе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Позиция властей расходится с данными прокуратуры, отметила Татьяна Авачёва. "Куда делись алименты и зарплата по "Замчаловскому Антрациту"? Семи миллионов не хватает. А если считать то, что признает прокуратура, то получается больше 80 миллионов. Это со всеми компенсационными выплатами, пайковым углем. Получается, правительство признает одно, прокуратура другое", - сказала Авачёва.

По данным прокуратуры, гуковским горнякам не выплачены присужденные им 86 миллионов рублей и еще два миллиона компенсации за пайковый уголь.

Пешего похода в Москву не будет, но поездка представителей шахтеров в столицу состоится, сообщила Татьяна Авачёва. "Мы уже точно решили, что поедем в Москву для встречи с депутатами Государственной думы. С нами вышел на связь Валерий Рашкин, депутат от КПРФ. Он помог решить проблему с обманутыми дольщиками - в следующем году на эти цели будет выделено 20 миллиардов рублей. Мы надеемся, что коммунисты и нам помогут. Мы хотим чтобы нам из федерального бюджета погасили 100 миллионов рублей. Поездка состоится в июле месяце, договоренность уже есть. Ранее мы планировали идти пешком, но теперь решили не мучить людей, отправим несколько человек в Москву на поезде или автобусе", - рассказала Авачёва корреспонденту "Кавказского узла", который присутствовал на пикете.

Ранее горняки анонсировали пеший поход в Москву для пикетов и встреч с депутатами Госдумы на акции протеста 18 мая.

Из ответа, который дал Сергей Бондарев, можно заключить, что чиновники каждый месяц встречаются с шахтерами, но это не так, сказала Татьяна Авачёва. "Последняя встреча была 25 мая, до этого вообще полгода встреч не было. Мы теперь требуем, чтобы встречи были каждый месяц, чтобы нас информировали, как продвигаются дела, чтобы нам рассказали, когда привезут гуманитарный уголь. Вопросов у нас много, мы хотим услышать ответы", - заявила Авачёва.

Продажу подземных выработок ООО "Замчаловский Антрацит" перенесли на 31 июля, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Ирина Литвинова. По ее словам, торги не состоялись, но стоимость имущества снижать не стали, она осталась равной 34,3 миллиона рублей.

18 мая перед участниками пикета с отчетом о мерах, принятых для погашения долгов, выступил конкурсный управляющий ООО "Замчаловский антрацит". Горняки остались недовольны его словами.

Распределение угля между бывшими шахтерами вызвало недовольство

Две бывших сотрудницы "Кингкоула" пожаловались на то, как инициативная группа распределяет гуманитарный уголь. "Раньше я ходила на пикеты, но сейчас такой возможности нет. Мне ни разу не досталось гуманитарного угля", - сказала Любовь Зимагорова корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что не может за свой счет купить достаточное количество угля на зиму. "Я проработала 19 лет на обогатительной фабрике, мне еще по судебным искам должны 60 тысяч [рублей] и пайковый уголь. В 2017 году со мной рассчитались по заработной плате, но без всяких компенсаций. Я сейчас на пенсии, жить очень трудно. Сходишь в аптеку, отнесешь половину пенсии, остальную за коммунальные услуги отдашь, и остаются крохи, чтобы пойти купить в магазине товар по скидкам. Уголь покупаю врассрочку. На зиму нужно 4,5 тонны. Часто приходится топить просто дровами, но и их где-то взять нужно. В прошлом году смогла купить 2,5 тонны угля. Топить начала в ноябре, тянула, как могла, но хватило этого угля до 10 января, и я ушла жить к дочери, потому что уголь закончился. Собираю документы, что у меня нет газа, приношу, сдаю, но мне не достается гуманитарного угля", - сказала Зимагорова.



Наталья Лесникова проработала на обогатительной фабрике шесть лет. "Мне остались должны 78 тысяч по простою, уголь, и отпускные 6600 не доплатили. Я сейчас на пенсии, живу в долг. Приходится печку топить дровами, денег на покупку угля не хватает. И гуманитарный уголь не разу не получила", - заявила она.

Зимагорова и Лесникова не ходят на пикеты, пояснила Татьяна Авачёва. "Они ходили в начале, потом пропали, и откуда нам знать, что они нуждаются в угле? У нас в первую очередь получают гуманитарный уголь те, кто ходит на пикеты, и о ком мы знаем, что они действительно в нем нуждаются", - сказала член инициативной группы.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".