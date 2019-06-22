Гуковские шахтеры пикетом отметили трехлетие борьбы за выплату долгов

22 июня 2019, 17:39

Бывшие работники "Замчаловского антрацита" выбрали представителя, который будет защищать их интересы в судах и прокуратуре, сообщили участники сегодняшнего пикета в Гуково, приуроченного к третьей годовщине с начала протестов горняков.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Региональная корпорация развития не сможет продолжить выплаты шахтерам, а уголь на зиму они должны покупать за свои деньги, заявил глава Минпрома Ростовской области Игорь Сорокин на встрече с протестующими 28 мая. Инициативная группа организовала сбор судебных решений о компенсациях горнякам за купленный ими уголь. Эти документы будут переданы мэру, который пообещал шахтерам содействие в получении денег, сообщили участники пикета в Гуково 8 июня.

По данным прокуратуры, гуковским горнякам не выплачены присужденные им 86 миллионов рублей и еще два миллиона компенсации за пайковый уголь.

На сегодняшний согласованный с властями пикет в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" собралось 83 человек. При этом в заявлении шахтёров на пикет было заявлено 85 участников, передает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

На пикете горняки заполняли бланки бюллетеней для выбора представителя от Замчаловской шахты, который будет с управляющим ездить по судам, в прокуратуру и представлять интересы бывших работников "Замчаловского антрацита". Как пояснила член инициативной группы Ирина Литвинова, это делается по поручению управляющего "Замчаловского антрацита" Романа Копца.

«В ближайшее время в конце июня ожидается суд по «Замчаловскому антрациту». Управляющий будет судиться, чтобы компенсации с пятой очереди перенесли во вторую, сейчас собираем для суда 150 бюллетеней от бывших работников предприятия. Представителя от шахтёров мы выбрали, им стал заслуженный шахтёр Николай Шулепов, он и поедет в суд, представлять наши интересы, интересы не всех, а именно работников «Замчаловского антрацита», - рассказала Ирина Литвинова.

По ее словам, видя это, бывшие работники шахт "Алмазная" и "Ростовская" возмущены тем, что их управляющий Роман Лапич не идёт на контакт с горняками и не хочет никак помогать им.

Людмила Завгородняя, которая ранее работала на шахте "Алмазная", подтвердила это и рассказала, что ей ещё должны 140 тысяч рублей.

«Роман Лапич, наш управляющий, отошёл от дел. Он ничем нам не помогает, ничего не делает. На пикет с нашей шахты ходят человек 25, но нас, кому ещё остались должны, гораздо больше. Если управляющий шахты "Замчаловский антрацит" регулярно встречается с людьми, старается им помочь, то наш конкурсный про нас забыл. Это очень всех огорчает, мы просто в растерянности. На пикеты, конечно, ходить не перестанем, возможно, получится через правительство области повлиять на нашего конкурсного», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Людмила Завгородняя.

21 июня 2016 года шахтеры провели первый пикет, и за этой время им удалось добиться многого, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из членов инициативной группы Галина Коренева.

«Мы практически полностью получили заработную плату, остались только компенсации и уголь пайковой, либо компенсации за него. Все звонят и говорят огромное спасибо, многие вначале не верили [в эффективность акции]. Сейчас нам должны ещё немногим более 100 миллионов рублей, думаю, у нас получится получить и эти деньги, пикеты продолжатся. Мне самой остались должны всего 10 тысяч рублей по компенсациям, большую часть я получила, но на пикеты ходить буду. Только вместе мы сможем добиться результата», - рассказала Галина Коренева.



Член инициативной группы Татьяна Авачёва, комментируя сегодняшний пикет, также указала на то, что пошёл четвёртый год борьбы шахтеров. «Пикеты будут продолжаться», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авачевой, для анонсированного ранее похода в Москву все еще собираются деньги. «Мы также надеемся, что попадём в Москву, переговоры продолжаются, на поход в столицу мы собираем деньги. Обещал нам помочь депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин. Недавно он после долгого молчания вышел на связь и сказал, что готов нам помочь. Правда мы так и не поняли, ждёт он нас в Москве», - отметила Татьяна Авачёва.

Горняки анонсировали поход в Москву для пикетов и встреч с депутатами Госдумы на пикете 18 мая.

Также Татьяна Авачева сообщила, что глава Минпрома Ростовской области Игорь Сорокин пересмотрел свой подход к выдаче горнякам гуманитарного угля. «Он переговорил с замгубернатора Михаилом Тихоновым, который ранее возглавлял Минпром, и пообещал оказать содействие в привозе более ста тон гуманитарного угля. Об этом нам стало известно от конкурсного управляющего Романа Копца. Это, конечно, нас радует», - сказала Татьяна Авачева.

Следующий пикет пройдёт в Гуково 29 июня.