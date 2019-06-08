Гуковские шахтеры заручились поддержкой мэра в борьбе за компенсации

08 июня 2019, 17:35

Инициативная группа бывших сотрудников "Кингкоула" организовала сбор судебных решений о компенсациях горнякам за купленный ими уголь. Эти документы будут переданы мэру, который пообещал шахтерам содействие в получении денег, сообщили участники сегодняшнего пикета в Гуково.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Региональная корпорация развития не сможет продолжить выплаты долгов бывшим сотрудникам "Кингкоула", а уголь на зиму они должны покупать за свои деньги, заявил глава Минпрома Ростовской области Игорь Сорокин на встрече с протестующими 28 мая. На последнем пикете 2 июня некоторые горняки выразили разочарование результатом акций и отказались приходить на пикеты в дальнейшем.

На сегодняшний согласованный с властями пикет в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" собралось более 50 человек. Несмотря на заявление Сорокина о том, что горняки должны самостоятельно покупать уголь, одним из главных требований участников пикета наряду с погашением долгов является выдача гуманитарного угля, который был обещан правительством Ростовской области, сообщила член инициативной группы Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

На пикете продолжился сбор средств для похода в Москву. В данное время всё ещё ведутся переговоры, с депутатами, которые готовы будут принять шахтеров, рассказала Авачёва.

18 мая перед участниками пикета с отчетом о мерах, принятых для погашения долгов, выступил конкурсный управляющий ООО "Замчаловский антрацит". Горняки остались недовольны его словами и анонсировали поход в Москву для пикетов и встреч с депутатами Госдумы.

Горняки после того, как мэр Гуково Виктор Горенко на встрече 28 мая совместно с прокуратурой обещал разобраться с выплатами, по которым есть решение судов, активно несут все свои бумаги представителям инициативной группы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Ирина Литвинова. "Потом мы всё это передадим главе города Гуково", - рассказала Ирина Литвинова, отметив, что в основном люди приносят документы с решением судов по углю.



Участники пикета сообщили, что от встречи с министром промышленности и энергетики Ростовской области, которая состоялась 28 мая, они ожидали большего, но решили продолжать ходить на пикеты и требовать гуманитарный уголь.

По данным прокуратуры, гуковским горнякам не выплачены присужденные им 86 миллионов рублей и еще два миллиона компенсации за пайковый уголь.

Сергей Цуканов, который проработал в угольной промышленности 35 лет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о решении суда вернуть ему 38 тысяч рублей, потраченные на покупку угля.

"В последнее время работал на шахте "Замчаловская". Я прошёл огромный путь, был и рабочим, и замдиректора, в последнее время перед банкротством работал начальником участка. Мне остались должны компенсацию за уголь. Было решение суда выдать мне положенный уголь, но я так его и не получил. В дальнейшем мне, конечно, приходилось уголь покупать за свои деньги, и я снова обратился в суд, чтобы мне отдали не углём, если нет такой возможности, а деньгами. Суд удовлетворил мою просьбу и присудил вернуть мне 38 тысяч - это деньги, потраченные мною на покупку угля. Деньги должен вернуть конкурсный управляющий, но он молчит. Как ранее говорил конкурсный управляющий Роман Копец, это выплаты пятой очереди, и их можно вообще не дождаться. Поэтому я собрал все бумаги и надеюсь, что мэр и прокурор найдут способ заставить конкурсного вернуть мне мои деньги", - заявил Сергей Цуканов.

Александр Гаврилов также рассказал, что принёс документы, в том числе решение суда о выплате ему 28 тысяч рублей в качестве компенсации за уголь. "Я работал на шахте "Гуковская" почти 5 лет. Раньше уголь мне давали, после банкротства предприятия перестали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

"Надеюсь, что мэр сможет помочь. На зиму мне нужно 5 тонн угля, деньги приходится собирать целый год. На эту зиму потратил почти 36 тысяч рублей. Пенсия - 12 тысяч это вместе с инвалидскими. Живу с женой, очень трудно жить сейчас, точнее сказать - выживать. Уголь давали до 2014 года, и потом перестали, всё это время приходится покупать самому. Большая часть денег из пенсии уходит на лекарства, оплату коммунальных услуг, и то, что остаётся - это на продукты. Чтобы купить себе что-то другое, будь то бытовая техника, да тот же уголь, нужно долго собирать на это деньги", рассказал Александр Гаврилов.



В конце пикета Татьяна Авачёва зачитала ответ на обращение одного из гуковских горняков Николая Шулепова, адресованное представителям партии "Единой России" в Госдуме. Шулепов просил оказать материальную поддержку людям, которые в связи с банкротством "Кингкоул" оказались в трудной жизненной ситуации.

От имени депутатов ответил Максим Щаблыкин, который прошёл в Госдуму от Ростовской области. Он отметил, что по закону депутаты не обязаны оказывать помощь, заниматься благотворительностью, поэтому рассчитывать на их поддержку не стоит.

"Конституция Российской Федерации определяет вопросы ведения Государственной думы Федерального собрания РФ, среди которых отсутствует оказание финансовой, материальной или иной материальной помощи гражданам", - говорится в письме Щаблыкина от 23 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Такой ответ очень расстроил шахтёров, которые отметили, что депутаты должны помогать людям, так как попали в Госдуму, потому что за них проголосовал народ, передает "Кавказского узла".

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".