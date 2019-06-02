Участники пикета в Гуково собрали деньги для поездки в Москву

02 июня 2019, 17:20

Участники сегодняшнего пикета в Гуково собрали деньги для похода в Москву, где несколько шахтеров будут проводить акции протеста. Некоторые гуковцы выразили разочарование результатом акций и отказались приходить на пикеты в дальнейшем.

Как писал "Кавказский узел", гуковские шахтеры регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. 18 мая участники пикета в Гуково остались недовольны отчетом конкурсного управляющего ООО "Замчаловский антрацит" о мерах, предпринятых для погашения долгов. Бывшие сотрудники "Кингкоула" анонсировали поход в Москву для пикетов и встреч с депутатами Госдумы. Региональная корпорация развития не сможет продолжить выплаты долгов бывшим сотрудникам "Кингкоула", а уголь на зиму они должны покупать за свои деньги, заявил глава Минпрома Ростовской области Игорь Сорокин на встрече с протестующими 28 мая.

Сегодняшний пикет у ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрал около 40 человек. Среди тех, кто ходил на пикеты, заметно разочарование: на прошедшей встрече с министром в администрации было заявлено, что гуманитарный уголь гуковцам больше выдавать не будут, а многие выходили на пикеты только ради угля, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

"Когда после встречи с министром энергетики и промышленности Ростовской области, я вышла и сказала, что помощи в получении гуманитарного угля больше не будет, многие просто заплакали. Для людей проблема купить на зиму уголь", - рассказала член инициативной группы Татьяна Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

Участница пикета Валентина Тарасова предупредила собравшихся, что не придет больше на акции протеста, так как не видит в них смысла.

"Зачем я буду мучиться, ходить на пикеты по такой жаре. Гуманитарный уголь я так не разу и не получила, но была надежда, а теперь и ее нет. В 2008 я вышла на пенсию с углем, шахта "Замчаловская" мне предоставляла уголь. После того как шахта закрылась, уголь привозить перестали. Пенсия у меня 9 тысяч, на зиму угля надо минимум четыре тонны, а тонна сейчас стоит 7-8 тысяч. Два года приходится брать кредиты, чтобы купить уголь. Кредит отдам и снова беру, по-другому не получается", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла", покидая пикетчиков.

На численность пикета могла повлиять также жаркая погода: сегодня днем в Гуково было больше +35. Участнице инициативной группы Галине Кореневой во время акции стало плохо: женщина пожаловалась, что у нее кружится голова и темнеет в глазах. Кореневу отвели в тень, дали воды и на машине отправили домой, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

После объявления о походе на Москву Татьяна Авачева обнаружила в соцсетях публикации, посвященные ей. Эти публикации, распространившиеся в группах Гуково и Красного Сулина, она сочла порочащими.

"Я написала заявление в прокуратуру, в начале неделе отнесу его. Пускай правоохранительные органу установят автора этих статей и привлекут к ответственности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Оставшиеся на пикете люди подтвердили, что поддерживают планы похода на Москву, и вскладчину собрали деньги на дорогу для участников акции. Шахтеры намерены добираться до столицы автостопом, а часть пути проделать пешком.

По словам Авачевой, на сегодняшнем пикете удалось собрать 1250 рублей. "Этих денег конечно не хватит, продолжим сбор. Возможно найдется какой спонсор, который решить нас финансово поддержать. В Москве уже согласованы встречи с некоторыми депутатами Госдумы: я не буду сейчас говорить с кем, но люди сказали, что готовы с нами встретиться и оказать поддержку", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Следующий пикет в Гуково запланирован на 8 июня.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".