Гуковские шахтеры остались недовольны встречей с министром

28 мая 2019, 23:16

Региональная корпорация развития не сможет продолжить выплаты долгов бывшим сотрудникам "Кингкоула", а уголь на зиму они должны покупать за свои деньги, заявил глава Минпрома Ростовской области Игорь Сорокин на встрече с протестующими. Шахтеры приняли окончательное решение о пешем походе в Москву и проведении там одиночных пикетов.

Как писал "Кавказский узел", гуковские шахтеры регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. 18 мая участники пикета в Гуково остались недовольны отчетом конкурсного управляющего ООО "Замчаловский антрацит" о мерах, предпринятых для погашения долгов. Бывшие сотрудники "Кингкоула" анонсировали поход в Москву для пикетов и встреч с депутатами Госдумы. От назначенной на 28 мая встречи с министром энергетики зависит, примут ли шахтеры окончательное решение о походе в Москву, заявила представитель инициативной группы протестующих Татьяна Авачёва.

Сегодня в администрации Гуково прошла встреча шахтеров с министром промышленности и энергетики Ростовской области Игорем Сорокиным. На встрече также присутствовали мэр города Гуково, прокурор и конкурсные управляющие. Шахтеров было семеро, еще около 15 ждали окончания встречи на улице, передал корреспондент "Кавказского узла".

Игорь Сорокин отметил, что недавно занимает пост министра и еще не успел ознакомиться со всеми подробностями ситуации. Он озвучил официальные цифры по сделанным выплатам: 331 миллион рублей в счет долгов по зарплате, 49 миллионов рублей материальной помощи работникам сервисных предприятий, 44 миллиона рублей матпомощи горнякам "Кингкоула". Кроме того, было выдано 1098 тонн гуманитарного угля, добавил Сорокин.

По данным прокуратуры, гуковским горнякам не выплачены присужденные им 86 миллионов рублей и еще два миллиона компенсации за пайковый уголь.

Собравшиеся жаловались министру, что неисполненное решение суда по пайковому углю действует три года, и после истечения этого срока шахтеры могут остаться ни с чем. Конкурсный управляющий Роман Лапич сказал, что пайковый уголь относится к долгам пятой очереди, тогда как сейчас актуальна выплата долгов второй очереди. Мэр Гуково Виктор Горенко предложил просмотреть все решения судов о выплатах, для чего шахтеры должны предоставить копии документов.

На слова Татьяны Авачёвой о том, что оставшиеся долги должна выплачивать Региональная корпорация развития (РКР), министр ответил, что РКР не является работодателем гуковских шахтеров и не обязана погашать им долги. Мэр Гуково отметил, что решение о выплате РКР горнякам 331 миллиона рублей было беспрецедентным шагом со стороны областных властей. "Такого еще не было в нашей стране, чтобы за частника платило государство", - сказал Виктор Горенко. Региональная корпорация развития больше не сможет выплачивать долги шахтерам, нужно искать федеральную корпорацию, резюмировал конкурсный управляющий Роман Копец. Шахтеры восприняли эти слова как аргумент в пользу протестных акций в Москве.

Шахтеры рассказали, что боятся наступления зимы, поскольку им нечем топить свои дома. Министр ответил, что не может им помочь, шахтерам придется покупать топливо за свои деньги. "Ранее нам обещали, что будут помогать с гуманитарным углем, пока в силу не вступит закон, по которому люди, отработавшие десять и более лет на государственных предприятиях и перешедшие к частнику, после выхода на пенсию смогут получать пайковый уголь", - возразил один из собравшихся.

Конкурсный управляющий шахты "Алмазная" Роман Лапич рассказал о проблемах с переводом денег бывшим работникам компании "Горный проходчик", поскольку многие из них живут на Украине, и связаться с ними трудно.



В конце встречи министр Игорь Сорокин предложил инициативной группе сформулировать вопросы к его ведомству. "Я уже с вашими требованиями пойду к заместителю губернатора Михаилу Тихонову, мы с ним ознакомимся с вашими пожеланиями и будем искать выход. Но все будет только в законном русле, а это значит - после продажи имущества", - подчеркнул министр.

На июнь назначены торги имуществом "Замчаловского антрацита", сообщил министр Игорь Сорокин корреспонденту "Кавказского узла". "Там сумма долга по зарплате составляет около семи миллионов. И как только имущество будет реализовано, людям отдадут эти деньги. Все остальное - в рамках закона о банкротстве, над этим работает уже арбитражный управляющий по шахте "Алмазная" и "Замчаловский антрацит". РКР больше не сможет помочь", - сказал министр.

Инициативная группа шахтеров заявила по итогам встречи, что ни к каким договоренностям прийти не удалось. Участники встречи и ожидавшие их бывшие сотрудники "Кингкоула" единогласно решили, что необходимо отправляться на одиночные пикеты в Москву.



Горняки остались недовольны встречей, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва. "Да, нам пообещали выплатить оставшиеся долги по чистой заработной плате работникам "Замчаловского антрацита" - это около семи миллионов и алименты. Реально еще получить часть компенсации за время простоя и несвоевременно выплаченную зарплату - и то, если это мы сможем отсудить в суде. Больше имущества нет, никто ничего не получит. Многие на пикеты ходили только из-за гуманитарного угля, который нам обещали. Нам говорили, что людей не бросят, будут помогать", - отметила Авачёва.

По ее словам, шахтеры намерены на пикете в Гуково 2 июня начать сбор денег для тех, кто пешком отправится в Москву, чтобы проводить одиночные пикеты у здания Госдумы и приемной президента. "Попробуем попасть на прием в приемную президента и встретиться с депутатами - переговоры сейчас ведутся с коммунистами", - сообщила представитель протестующих.

Она рассказала о долгах шахтерам. "Нам должны 89 миллионов, и еще 20 миллионов сервисным предприятиям. Правда, сейчас 20 миллионов откидывают. Предприятие "Кингкоул ЮГ" признано банкротом, но когда составлялась дорожная карта, они еще не были банкротом. Также шахта "Алмазная" - долги по зарплате есть, а имущества нет. Есть выработки, но их никто не покупает, и они перейдут в собственность Красносулинского района, на деньги налогоплательщиков будут содержать эти выработки. По УК "Алмазная": признано 50 миллионов рублей долгов. По "Спецуглестрою": все имущество продано, но не все могут получить долги", - сообщила Авачева.

Один из бывших сотрудников "Кингкоула" Акоп Бабаян рассказал, что намерен ехать в Москву на пикеты. "Мне должны 350 тысяч, но все молчат об этих деньгах. Я напишу плакат "Кингкоул Спецуглестрой" и с ним отправлюсь на Москву. У меня нет выбора, мне его не оставили. Возможно, так нас услышат", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Акоп Бабаян.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".