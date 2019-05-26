Пикет шахтеров в Гуково собрал 40 человек

26 мая 2019, 16:10

Работник администрации Гуково анонсировал на пикете шахтеров встречу с министром энергетики, прокурором и приставами, где будет решаться вопрос выплаты долгов горнякам, сообщила координатор протестующих шахтеров Татьяна Авачева.

Как писал "Кавказский узел", гуковские шахтеры регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. 18 мая участники пикета в Гуково остались недовольными отчетом конкурсного управляющего ООО "Замчаловский антрацит" о мерах, предпринятых для погашения долгов. Бывшие сотрудники "Кингкоула" анонсировали поход в Москву для пикетов и встреч с депутатами Госдумы.

Сегодняшний пикет горняков у ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрал, несмотря на дождь, около 40 человек. Координатор протеста шахтеров Татьяна Авачева рассказала собравшимся о событиях, произошедших с момента предыдущей акции 18 мая, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Гуковский прокурор после пикета вызвал одного из горняков, Николая Шулепова, и назвал размер невыплаченных шахтерам долгов по решениям суда: 86 миллионов рублей и еще 2 миллиона компенсации за пайковый уголь. Представитель прокуратуры пообещал горнякам содействие в получении выплат.

На 28 мая в администрации Гуково назначена встреча инициативной группы горняков с министром промышленности и энергетики Ростовской области Игорем Сорокиным, сообщил сотрудник мэрии участникам пикета. На встрече будут присутствовать прокурор Гуково, представитель судебных приставов, профсоюз, представители администрации. Шахтеры ожидают, что на встрече объявят дату начала выплат.

По словам Татьяны Авачевой, по итогам встречи горняки определятся, начинать ли запланированный поход на Москву. "Если на встрече нам скажут, когда конкретно нам выплатят долги, то поход на Москву отменяется. Пускай платит "Региональная корпорация развития", а потом ей отдают деньги с продажи [имущества шахт] Должны быть конкретные сроки. Если об этом не получится договориться, тогда мы идем в Москву", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Несколько пикетчиков заявили, что согласны участвовать в походе. Шахтеры намерены добираться до столицы автостопом, а часть пути проделать пешком. .

"Люди у нас не молодые, до Москвы 1000 километров и весь этот путь пройти пешком будет очень трудно, решили, что частично пешком, частично на попутках. Мы будем доносить до людей, что есть такой город и есть проблемы с выплатой долгов по нашей зарплате. Шахты все закрыты, работы нет, люди выживают как могут. В Москве проведем одиночные пикеты возле Администрации президента и возле Государственной думы", - добавила Татьяна Авачева.

Участник пикета Николай Шулепов - один из тех, кто готов участвовать в походе в Москву. Мужчина проработал в угольной промышленности 42 года, является почетным шахтером, полным кавалером шахтерской славы. "Мне ничего не должны, но я готов поддержать людей. Я просто за справедливость, людей оставили без денег. Я хожу на все пикеты, на все суды, чтобы поддержать людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пикетчик Александр Ильяев рассказал, что хотел поучаствовать в акции, но не может оставить в Гуково больную жену. "Мне должны компенсационные выплаты и пайковый уголь, долги по зарплате мне отдали. Нам с женой платят пенсию, но денег этих едва хватает на лекарства, оплату ЖКХ и на самые необходимые продукты. Жена пережила инсульт, ей приходится покупать восемь наименований лекарств и мне три. Эту зиму еле пережили: мы все в долгах, пенсию получаешь, раздаешь долги и тут же снова начинаешь занимать", - рассказал Александр корреспонденту "Кавказского узла".

Следующий пикет шахтеров в Гуково запланирован на 2 июня.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".