Правозащитники признали политзаключенными обвиняемых в подрыве Крымского моста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста, которые содержатся сейчас в ростовских СИЗО, не имели связи с украинскими спецслужбами и не были осведомлены о взрывчатке в перевозимом грузе, а после инцидента сотрудничали с ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону с февраля рассматривает в закрытом режиме дело о теракте на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года. По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют теракт и незаконный оборот оружия или взрывчатки, а Соломко и Терчаняну предъявлено также обвинение в контрабанде взрывных устройств.

По версии следствия, в 2022 году первый замглавы СБУ Украины Василий Малюк и неустановленные лица создали группу для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив. Взрывное устройство, изготовленное на территории Украины, было замаскировано под груз строительной пленки. Бомбу доставили на Крымский мост в грузовике, его водитель не знал о взрывном устройстве. В результате взрыва погибли пять человек, обрушились два пролета моста, повреждения получили 17 вагонов-цистерн грузового поезда.

Правозащитники признали политзаключенными всех восьмерых обвиняемых по делу о подрыве Крымского моста, чье дело сейчас слушается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Романа Соломко, Артура Терчаняна и Дмитрия Тяжелых. По мнению правозащитников, все они - случайные люди, до которых следствие “смогло дотянуться”, тогда как настоящие организаторы и исполнители для российских властей недоступны.

Антипов, Тяжелых и Артем Азатьян сейчас находятся в ростовском СИЗО-5, остальные пятеро обвиняемых - в СИЗО-1. Дело о подрыве Крымского моста носит политический характер и построено на предположениях следствия - обвинение не представило убедительных доказательств того, что подсудимые сотрудничали с украинскими спецслужбами, имели умысел на подрыв моста и знали о подготовке взрыва, сообщил 7 августа проект "Поддержка политзеков. Мемориал"*.

Следствие считает что предприниматели Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб (гражданин Украины) и Георгий Азатьян, юрист Артем Азатьян, фермер Роман Соломко (гражданин Украины и Молдовы) и водитель Артур Терчанян (гражданин Армении) организовали доставку взрывчатки, спрятанной в партии полиэтиленовой пленки на Крымский мост - последовательно передавали друг другу, хранили, сопровождали и перевозили груз. Восьмой обвиняемый, Дмитрий Тяжелых ни с кем из остальных фигурантов дела не знаком - он, как утверждает обвинение, предоставил услуги связи предполагаемому организатору теракта, чья личность не установлена.

Никто из фигурантов не признал себя виновным ни на стадии следствия, ни в суде. Они утверждают, что не знали о спрятанной в грузе взрывчатке и выполняли свою обычную работу. После взрыва они добровольно явились в ФСБ и рассказали, что им было известно. О том, что участников доставки груза на мост использовали “втемную”, заявлял журналистам и глава украинской разведки Василий Малюк, которого следствие называет организатором террористической группы.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2024 года следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, обвиняемых в организации провоза на территорию России взрывного устройства, приведенного в действие на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.