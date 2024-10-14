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08:26, 14 октября 2024

Граждане Грузии и Украины объявлены в розыск по делу о теракте на Крымском мосту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, обвиняемых в организации провоза на территорию России взрывного устройства, приведенного в действие на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Как информировал "Кавказский узел", утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, два его пролета обрушились, власти назвали произошедшее терактом и назвали его организатором спецслужбы Украины. По версии следствия, к теракту в том числе причастны гражданин Грузии Александр Инасарадзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко. Инасарадзе был заочно арестован 26 марта.

Гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергей Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск, указано в материалах дела обвиняемых.

Оба обвиняются в теракте, повлекшем смерть человека, незаконном приобретении взрывчатки и в контрабанде взрывчатки, передал сегодня ТАСС.

Напомним, по версии следствие, взрывное устройство, которое взорвалось на Крымском мосту, было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Груз был отправлен из Одессы в Болгарию, оттуда в Грузию, а затем в Армению. Далее его загрузили в грузовик гражданина России Махира Юсубова, который выехал в Симферополь.

Следствие считает, что передвижение груза по всему маршруту контролировал сотрудник разведки Минобороны Украины, представлявшийся Иваном Ивановичем. При этом он использовал два телефонных номера – один из них был анонимным, а второй был зарегистрирован на гражданина Украины жителя города Кременчуг Сергея Андрейченко.

Заявление ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызывает сомнения из-за ее многоходовости, отметил ранее политолог Алексей Малашенко. Аргументов, чтобы опровергнуть заявление силовиков, пока нет, констатировал журналист Максим Шевченко. Версия силовиков выглядит неубедительной, а подозреваемые могут подвергаться давлению, подчеркнул бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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