Александр Инасарадзе. Фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/311653

26 марта 2024, 16:19

Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасарадзе, обвиняемого в причастности к теракту на Крымском мосту осенью 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", утром 8 октября 2022 года движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. 9 октября 2022 года Владимир Путин заявил, что исполнители и заказчики подрыва Крымского моста - спецслужбы Украины. Сам взрыв он объявил терактом. Груз со взрывчаткой не пересекал границу Грузии, а обвинения ФСБ беспочвенны, указали представители Минфина и МВД Грузии в ответ на заявление российской стороны о транзите взрывчатки для подрыва Крымского моста через порт Поти и сухопутную границу с Россией.

Организаторы и соучастники теракта на Крымском мосту установлены, сообщила пресс-служба ФСБ 12 октября 2022 года. "Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По версии ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Русе по контракту между киевской компанией «Транслогистик УА» и болгарской «Baltex Capital S.A.». "К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро (также упоминался как Инасаридзе - прим. "Кавказского узла"), брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.", - сообщило ведомство.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инасаридзе Александра, уроженца и гражданина Грузии. Ему предъявлено обвинение в совершении  теракта (часть 3 статьи 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ ( часть  4 статьи 222.1. УК РФ) и контрабанде взрывчатых веществ (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) сообщила сегодня пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ
либо с момента его задержания на территории РФ", - указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Заявление ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызывает сомнения из-за ее многоходовости, указал политолог Алексей Малашенко. Аргументов, чтобы опровергнуть заявление силовиков, пока нет, констатировал журналист Максим Шевченко. Версия силовиков выглядит неубедительной, а подозреваемые могут подвергаться давлению, подчеркнул бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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Примечание:

"Водители рассказали о сложностях дороги в Крым после взрыва на мосту", "Очередь из фур образовалась на дороге к порту "Кавказ"", "Возобновлено движение пригородных поездов по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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