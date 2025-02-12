Суд приступил к рассмотрению дела о теракте на Крымском мосту

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит в закрытом режиме дело о теракте на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, обвиняемых в организации провоза на территорию России взрывного устройства, приведенного в действие на Крымском мосту в октябре 2022 года. В декабре 2024 года дело о теракте поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Южный окружной военный суд начал рассматривать дело о теракте на Крымском мосту. "Принято решение проводить процесс в закрытом режиме", - сказал представитель суда. Такое решение принято из-за наличия в материалах дела документов с грифом "секретно", пишет "Интерфакс".

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение. По делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им вменяют теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот оружия или взрывчатки (ч.4 ст.222.1 УК РФ). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч.3 ст.226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).

По версии следствия, в 2022 первый замглавы СБУ Украины Василий Малюк и неустановленные лица создали группу для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив. Взрывное устройство, изготовленное на территории Украины, было замаскировано под груз строительной пленки. Бомбу доставили на Крымский мост в грузовике, его водитель не знал о взрывном устройстве. В результате взрыва погибли пять человек, обрушились два пролета моста, повреждения получили 17 вагонов-цистерн грузового поезда.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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