Дело о теракте на Крымском мосту дошло до суда

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В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело в отношении восьми обвиняемых в совершении теракта на Крымском мосту.

Как информировал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что следствие объявило в межгосударственный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко, обвиняемых в организации провоза на территорию России взрывного устройства, приведенного в действие на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступили материалы уголовного дела в отношении восьми обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту, сообщила пресс-служба суда.

Дата рассмотрения дела пока не назначена, привел 16 декабря "Коммерсант" сообщение пресс-службы.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Артема и Георгия Азатьян, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им вменяется совершение теракта и незаконные действия со взрывчатыми веществами. Кроме того Соломко и Терчанян обвинены в контрабанде взрывных устройств.

По версии следствия, в 2022 первый замглавы СБУ Украины Василий Малюк и неустановленные лица создали группу для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив. Взрывное устройство, изготовленное на территории Украины, было замаскировано под груз строительной пленки. Бомбу доставили на Крымский мост в грузовике, его водитель не знал о взрывном устройстве.

В результате взрыва погибли водитель и четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, обрушились два пролета моста, повреждения получили 17 вагонов-цистерн грузового поезда, следовавшего по маршруту Тамань-Джанкой.

"Кавказский узел" также писал, что 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на Крымском мосту возобновила работу Керченская паромная переправа, которая была остановлена в 2020 году. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. К 7 ноября 2022 года очередь на паромы исчезла.

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

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