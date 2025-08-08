Пять кандидатов зарегистрированы на выборах губернатора Ростовской области

Как писал "Кавказский узел", 5 июня депутаты законодательного собрания Ростовской области назначили выборы губернатора на 14 сентября. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что намерен участвовать в выборах главы региона.

4 ноября 2024 года Василий Голубев, возглавлявший регион с 2010 года, объявил об отставке с поста губернатора Ростовской области в связи с переходом на другую работу. Врио губернатора назначен Юрий Слюсарь. 22 ноября депутаты областного законодательного собрания проголосовали за наделение Голубева полномочиями сенатора.

Облизбирком Ростовской области завершил регистрацию кандидатов на пуст губернатора Ростовской области.

Всего зарегистрированы пять кандидатов: действующий врио губернатора Юрий Слюсарь, выдвинутый "Единой Россией", Юрий Климченко от партии "Российские пенсионеры за социальную справедливость" Евгений Бессонов от КПРФ, Сергей Косинов от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Денис Фраш от ЛДПР, говорится в Telegram-канале Избиркома.

Климченко уроженец Таганрога, ему 67 лет. С 2006 по 2022 годы был главным инженером на Курском трикотажно-прядильном комбинате. Затем два года работал на руководящих постах в администрации Рыбинска Ярославской области. С августа по декабрь 2024 года руководил инвентаризацией Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. год назад Климченко уже пытался стать губернатором, но в Мурманской области, пишет 161.ru.

Бессонову 56 лет, депутат Заксобрания Ростовской области до 2021 года, затем депутат Госдумы.

Косинову 64 года. С 2007 года вошел в партию «Справедливая Россия». С 2008 Сергей Косинов и возглавляет ее региональное отделение. До 2023 года был депутатом Заксобрания Ростовской области.

Фраш с 2004 года работал в бизнесе. Руководил предприятиями, пока в 2014 году не возглавил компанию «Альянс Сервис», а в 2016 году — «Альянс Розница». В июне 2023 года возглавил региональное отделение ЛДПР, в сентябре того же года стал депутатом Заксобрания Ростовской области.

Выборы губернатора Ростовской области пройдут с 12 по 14 сентября.

Напомним, Евгений Бессонов был участником губернаторских выборов и в 2020 году. Тогда действующий губернатор Василий Голубев набрал 66,46% голосов, а Бессонов оказался на втором месте с 17,15% голосов.

13 сентября 2020 года Евгений Бессонов и кандидат от ЛДПР Петр Пятибратов в совместном заявлении потребовали признать голосование недействительным, так как было зафиксировано множество нарушений. Ростовские активисты признались, что пока не видят оснований для отмены итогов выборов, несмотря на множество сообщений о нарушениях.

Неделю спустя несколько десятков человек пришли на сход в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать протест Евгения Бессонова. Участники схода рассказали, что были свидетелями нарушений на избирательных участках.

