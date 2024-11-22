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15:43, 22 ноября 2024

Голубев стал сенатором от Ростовской области

Василий Голубев. Фото: https://www.donland.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты законодательного собрания Ростовской области проголосовали за наделение бывшего губернатора Василия Голубева полномочиями сенатора.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября стало известно, что депутат заксобрания Ростовской области Николай Беляев отказался от мандата, после чего президиум политсовета реготделения "Единой России" решил передать вакантный мандат бывшему губернатору Василию Голубеву.  20 ноября член Совета Федерации Ирина Рукавишникова объявила о досрочном уходе с поста, который, по данным источников, может занять бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Депутаты Заксобрания Ростовской области наделили бывшего губернатора региона Василия Голубева полномочиями сенатора РФ, сообщил сегодня "Интерфакс".

"По итогам голосования Голубев Василий Юрьевич наделен полномочиями сенатора РФ - представителя от Законодательного собрания Ростовской области", - процитировало агентство слова председателя областного парламента Александра  Ищенко в ходе 14-го внеочередного заседания парламента региона.

Решение было принято не единогласно, 47 депутатов поддержали назначение Василия Голубева на пост сенатора и двое проголосовали против, сообщило сегодня издание 161.ru.

Напомним, 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Врио губернатора назначен Юрий Слюсарь. Выборы главы Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года.

Беляева и Рукавишникову "унизили", попросив "по собственному желанию" покинуть посты, заметила ранее депутат ростовской гордумы Наталья Оськина. "Дают мандат и неприкосновенность Голубеву вместо пенсии", - сказала она "Кавказскому узлу".

Юрист Марина Агальцова тогда же пояснила "Кавказскому узлу", что для назначения сенатором Голубеву необходимо быть членом областного заксобрания.

После 14 лет на посту губернатора Василий Голубев оставил область не только с массой социальных и экологических проблем, которые предстоит решать новому главе региона, но и с экономическими успехами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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