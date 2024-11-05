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11:04, 5 ноября 2024

Избирком определился с датой выборов ростовского губернатора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выборы главы Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Юрий Слюсарь.

"Выборы губернатора Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года", - говорится в сообщении облизбиркома, которое приводит ТАСС.

По данным избиркома, также в 2025 году пройдут выборы депутатов городских дум Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт, городов Гуково и Зверево.

Василий Голубев родился 30 января 1957 году в станице Ермаковской Тацинского района Ростовской области, возглавлял администрацию области более 14 лет - с июня 2010 года. В сентябре 2020 года областной избирком заявил о победе Голубева на выборах губернатора с 66,46% голосов, несмотря на то, что соперники действующего губернатора требовали признать голосование недействительным из-за множества нарушений.

Юрий Слюсарь родился в 1970 году в Ростове-на-Дону, окончил Московский госуниверситет. С 2009 года работал директором департамента авиационной промышленности при Минпромторге РФ, затем был заместителем министра промышленности и торговли. В 2015 году был назначен генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации, информирует "Российская газета".

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Автор: "Кавказский узел"

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Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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