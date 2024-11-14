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15:48, 14 ноября 2024

Голубев получил возможность перейти в Совфед вопреки отказу от мандата

Василий Голубев. Фото: https://www.donland.ru/news/23010/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев, несмотря на свой отказ от мандата областного депутата, получил возможность занять вакансию в  областном заксобрании для перехода в Совет Федерации.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Врио губернатора назначен Юрий Слюсарь. Выборы главы Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года.

После 14 лет на посту губернатора Василий Голубев оставил область не только с массой социальных и экологических проблем, которые предстоит решать новому главе региона, но и с экономическими успехами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутат заксобрания Ростовской области Николай Беляев 12 ноября по собственному желанию отказался от мандата, после чего депутат президиум политсовета ростовского отделения «Единой России» решил передать вакантный мандат бывшему губернатору Василию Голубеву, сообщил 12 ноября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу реготделения партии. По данным издания, после этого парламент делегирует Василия Голубева в Совет Федерации. Сейчас сенатором от региона является Ирина Рукавишникова, но в ближайшее время она может сложить полномочия, сообщило издание.

Информацию о планах передать депутатский мандат Голубеву прокомментировали "Кавказскому узлу" депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина и юрист Марина Агальцова.

Федеральное и региональное законодательство построено так, что слова "досрочно сложил полномочия" и "отказался от мандата" стали иметь разный смысл, указала Наталья Оськина.

"И на этих формулировках играют региональные власти. По сути, Голубев был избран депутатом, но отказался от мандата, тем самым досрочно перестал таковым быть. Но по сути закона, там формулировка звучит "досрочно отказался от мандата, тогда не может претендовать более двух раз на мандат того же созыва". Закон писали под себя же", - пояснила она.

В сентябре 2023 года прошли выборы в заксобрание Ростовской области, по итогам которых представителям «Единой России» досталось 54 из 60 возможных мест в заксобрании. По данным облизбиркома, Василий Голубев тогда отказался от мандата депутата заксобрания, сообщило 19 сентября 2023 года издание RostovGazeta.

Дают мандат и неприкосновенность Голубеву вместо пенсии и вопросов

По мнению депутата, "все понимают, что Беляева и Руковишникову унизили". "Попросив "по собственному" слинять из кресел, дают мандат и неприкосновенность Голубеву вместо пенсии и вопросов, как он довёл регион до деградации в таком масштабе", - сказала Оськина, добавив, что представители КПРФ займутся рассмотрением "манипуляций с законами".

В свою очередь Марина Агальцова пояснила, что для назначения сенатором Голубеву необходимо участие в региональном парламенте.

"Есть ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации, по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта Российской Федерации - на срок полномочий соответствующего органа. Поэтому обязательно, чтобы член сената был от законодательного органа региона", - сказала она.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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