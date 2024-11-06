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19:16, 6 ноября 2024

Аналитики оценили итоги работы Голубева на посту губернатора

Василий Голубев. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После 14 лет на посту губернатора Ростовской области Василий Голубев оставил регион с массой социальных и экологических проблем, которые предстоит решать новому главе региона, но и с экономическими успехами.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Юрий Слюсарь. Выборы главы Ростовской области назначены на 14 сентября 2025 года.

Итоги 14-летнего губернаторства Василия Голубева и наиболее острые проблемы, которые придется решать следующему главе Ростовской области по просьбе "Кавказского узла" оценили депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина, политолог Дмитрий Абросимов, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета Наталья Зубаревич.

Голубев не решил огромные проблемы, которые только усугубились при нём, подчеркнула Наталья Оськина. "Уничтожение мелиорации, обмеление Дона, обнищание жителей, массовые коррупционные схемы, самые масштабные посадки судей, министров, МВД, текучка кадров медиков и инженеров, проблемы транспорта и водителей, аварийное жилье и обманутые дольщики", - отметила она.

По мнению депутата, новому губернатору придётся решать ряд проблемных вопросов. "Застройки рощ левого берега Дона, экология, отсутствие чистой воды и доступа, старые изношенные системы воды и электричества, медицина не доступная, диаспоризм, в сельских поселениях - группировки мигрантов, проблемы русла и поймы Дона, дороги", - перечислила Оськина.

У Голубева нет ни серьезных успехов, ни серьезных провалов, считает Дмитрий Абросимов. "Он такой середнячок. 14 лет у руля области. И у Василия Юрьевича должен был быть четвертый срок. А успехов нет. Наверху возникли вопросы. Администрация президента категорически была против его четвертого срока", - считает он.

Что касается ряда проблем, например, с закрытием шахт и расселения, то они возникли не при Голубеве и при нём не могли решиться в принципе из-за того, что всё разворовали раньше, указал Абросимов.

 "Деньги на реструктуризацию угольной отрасли ещё в начале 2000-х годов выделил Евросоюз. Эти деньги «потеряны». Впоследствии уголовные дела были, замминстра энергетики посадили. Но проекты в итоге не были реализованы. Сейчас у нас всего четыре работающих шахты, как таковой отрасли нет, рабочих мест нет, территория депрессивная, высокий уровень наркомании. Новые места работы пытались создавать, не получилось. Многие начали работать на выезде - в Сибири, на Севере", - рассказал Абросимов.

Он отметил , что Ростовская область по показателям экономики является в российском масштабе также «середняком». "Область не лидер. Но какие-то естественные условия позволяют показывать неплохие результаты. Так, в прошлом был отличный урожай сельхозкультур", - пояснил Абросимов.

Он указал, что ряд важнейших предприятий области имеют федеральное подчинение и их успехи или потери от губернатора в основном не зависят.

"Ростовская АЭС в Волгодонске и комплекс атомных предприятий относятся к Росатому. Ростсельмаш — крупный производитель сельхозтехники сейчас банковские группы контролируют федерального масштаба. Также есть Ростеховские заводы — "Росвертол" и др. Но есть проблема с ними. Она в том, что они занимают несколько гектаров земли в центре города. А там и вертолётная площадка и много что другое. Этим новому губернатору придется заняться. И, конечно, новый губернатор вынужден будет решать все застарелые проблемы. Так, сейчас разгорелся скандал со строительством транспортной хорды. Это и многое другое губернатору надо решить", - пояснил Абросимов.

Отставка — это просто личное желание Голубева, полагает Евгений Минченко. "14 лет во главе региона, возникает мысль о том, чтобы поменять сферу деятельности, вопросов к нему, насколько я знаю, никаких не было. С точки зрения экономики у региона очевидные успехи, плюс это очень важный логистический хаб по снабжению СВО. В общем-то, Голубев очень эффективно выполнял эту задачу. А до этого поддержку ДНР, начиная с 2014 года. Поэтому я думаю, что он был достаточно эффективен", - считает он.

 По мнению собеседника, "утка" про визит силовиков к бывшему губернатору после его отставки была вброшена средствами массовой информации, находящимися за пределами России. "Зачем ее подхватили, при том, что текст был абсолютно бредовый, какие-то уважаемые СМИ, я не знаю, видимо, просто не разобрались. Если уж силовики занимаются, то они занимаются совсем иначе", - сказал Минченко.

 По его мнению, Слюсарь - уроженец Ростова-на-Дону и имеет шансы хорошо себя проявить на посту главы региона.

"Его отец был достаточно влиятельным представителем ростовской элиты еще в советское время. Юрий Слюсарь - человек из группы Чемезова, выпускник клуба губернатора. То есть у него целый набор хороших признаков, ну и, в общем-то, он неплохо себя проявил в авиационном дивизионе Ростеха", - подчеркнул Минченко.

Последствия 14-летнего управления Голубевым Ростовской областью не сказались негативно на экономике региона, а близость к месту ведения военной операции не является заметно ухудшающим ситуацию фактором, в частности удары БПЛА по НПЗ, указала Наталья Зубаревич. "В Ростовской области рост промышленности в январе - сентябре 2024 года +8% - почти вдвое выше среднего по стране. А НПЗ там маленький», - лаконично пояснила она.

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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