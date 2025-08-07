Защита добилась оправдания Бережного по делу о рухнувшей пятиэтажке

Суд утвердил оправдательный приговор бывшему главе Ворошиловского района Ростова-на-Дону Виктору Бережному, который обвинялся в халатности в связи с обрушением подъезда пятиэтажки на улице Нариманова.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной был оправдан судом по делу о халатности. Судья пришел к выводу, что в действиях чиновника отсутствует состав преступления. Жильцы дома согласились с позицией суда и потребовали наказать настоящих виновников. Прокуратура оспорила приговор.

27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. В связи с обрушением Виктор Бережной был обвинен в халатности: по версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом сами жильцы не считают Бережного виновным и подчеркивают, что он был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения, и именно он решил эвакуировать людей.

Бывший глава Ворошиловского района Виктор Бережной оправдан, сообщила сегодня в своем Telegram-канала депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

"Его пытались подставить и обвинить в халатности за обрушение дома по улице Нариманова, 72/2. Однако адвокаты, потерпевшие и мы, как юристы по доверенности от жителей, на основании проработки законодательства, фактов, должностных инструкций, местного законодательства, уставов добились утверждения оправдательного приговора, несмотря на все попытки прокуратуры перевернуть факты и злоупотребить правом, переиначить значение. Сегодня Ростовский областной суд на основании наших письменных аргументов и массы показаний свидетелей и потерпевших, подтвердил невиновность бывшего чиновника районной администрации", - написала она.

По ее словам, адвокаты Бережного нашли в представлении прокуратуры "ссылки на несуществующие нормы законов и пленумов".

"Хочется надеяться, что совесть проснётся и у правового отдела администрации при подаче кучи ненужных жалоб и затягивании судебных процессов против жителей Нариманова, и через полтора года после обрушения людям выплатят их законные копейки за жилье и моральный вред!" - отметила она.

В карточке дела на сайте Ростовского областного суда говорится, что апелляционная жалоба была рассмотрена в ходе двух заседаний, последнее было назначено на сегодня. Информации о вынесенном решении на сайте суда не содержится.

Напомним, что около 70 семей оспаривают в судах решение администрации Ростова-на-Дону о размере выплаты за квартиры в частично обрушившемся доме на улице Нариманова, часть из них уже выиграла процессы. 1,3 миллиона рублей, которые согласилась выплатить администрация, недостаточно для покупки жилья, заявили они.

Напомним, депутат ростовской гордумы, юрист Наталья Оськина ранее сочла несправедливым преследование главы района, поскольку у него не было ни полномочий, ни возможностей решить проблему.

"Согласно законодательству о муниципальных органах власти, районы города распределены лишь для того, чтобы легче было вести хозяйственную деятельность, при этом ни один район города не обладает силой, полномочиями и правами формировать бюджет. Есть структура муниципальная, в которой администрация города - это исполнительный орган власти, именно он формирует заявки на изъятие земельных участков под аварийными домами, на признание того или иного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Именно администрация города уполномочена предлагать и собирать списки граждан для переселения в маневренный фонд", - сказала она "Кавказскому узлу".

21 апреля 2024 года жильцы пятиэтажки на улице Нариманова пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

В июне того же года полиция задержала около 20 собственников квартир, которые попытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, после чего отпустили задержанных.

