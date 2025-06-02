Прокуратура оспорила оправдательный приговор по делу об обрушении ростовской пятиэтажки

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Сторона обвинения потребовала отменить приговор главе района Виктору Бережному, оправданному по делу об обрушении подъезда пятиэтажки в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля бывший глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной был оправдан судом по делу о халатности. Судья пришел к выводу, что в действиях чиновника отсутствует состав преступления. Жильцы дома согласились с позицией суда и потребовали наказать настоящих виновников.

27 января 2024 года начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова, были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. В связи с обрушением Виктор Бережной был обвинен в халатности: по версии следствия, он знал, что дом в 2020 году признан аварийным, но не предотвратил чрезвычайную ситуацию. При этом сами жильцы не считают Бережного виновным и подчеркивают, что он был первым чиновником, приехавшим к жильцам после обрушения, и именно он решил эвакуировать людей.

Ростовская областная прокуратура как сторона обвинения подала апелляцию на оправдательный приговор Виктору Бережному, посчитав его незаконным, сообщает сегодня 161.ru.

"Основанием отмены судебного решения в апелляционном порядке является несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенные нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона, что привело к несправедливому оправдательному приговору", - цитирует апелляционную жалобу издание.

Прокуратура просит отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в Ворошиловский райсуд в ином составе суда.

Бывший глава района, комментируя решение прокуратуры, сообщил изданию, что «верит и надеется на справедливость суда», отмечается в публикации.

Ни один район города не обладает силой, полномочиями и правами формировать бюджет

Прокуратура потребовала ускорить выплаты жильцам рухнувшего дома в Ростове-на-Дону Более 50 семей, которые жили в доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, не получили компенсации после обрушения здания, заявила прокуратура и потребовала от чиновников выплатить людям деньги.

Напомним, депутат ростовской гордумы, юрист Наталья Оськина ранее сочла несправедливым преследование главы района, поскольку у него не было ни полномочий, ни возможностей решить проблему.

"Согласно законодательству о муниципальных органах власти, районы города распределены лишь для того, чтобы легче было вести хозяйственную деятельность, при этом ни один район города не обладает силой, полномочиями и правами формировать бюджет. Есть структура муниципальная, в которой администрация города - это исполнительный орган власти, именно он формирует заявки на изъятие земельных участков под аварийными домами, на признание того или иного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Именно администрация города уполномочена предлагать и собирать списки граждан для переселения в маневренный фонд", - сказала она "Кавказскому узлу".

21 апреля 2024 года жильцы пятиэтажки на улице Нариманова пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников.

В июне того же года полиция задержала около 20 собственников квартир, которые попытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, после чего отпустили задержанных.

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