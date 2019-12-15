Гуковские шахтеры получили остаток долга по зарплате

15 декабря 2019, 19:56

Задолженность по заработной плате перед бывшими работниками "Кингкоула" полностью погашена, но еще не решен вопрос с получением компенсационных выплат, рассказала координатор шахтерских протестов после пикета в Гуково.

Как писал "Кавказский узел", конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково 16 ноября, сообщил о продаже части подземных выработок "Замчаловского антрацита". Это вселило в горняков надежду на получение полагающихся им выплат. 19 ноября шахтерам было обещано, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года, 6 декабря начались выплаты. На пикете 7 декбря гуковские горняки записали видеообращение к Владимиру Путину, попросив его решить проблему с выплатой оставшейся части долгов.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Гуковские шахтеры провели сегодня согласованный пикет, возле ДК шахты "Ростовская" собрались 50 горняков, сообщила член инициативной группы Татьяна Авачева по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авачевой, все, кто не получил заработную плату в 2018 году, получили деньги от продажи подземных выработок на этой неделе. Теперь горнякам должны только компенсационные выплаты за простой по вине работодателя и за несвоевременную выплату зарплаты.

Следующий пикет пройдет в Гуково 21 декабря. "Со мной по телефону связался Юрий Пащенко, это наш новый конкурсный управляющий, который был назначен взамен ушедшего. Мы договорились с ним созвониться в начале следующей недели и договориться о встрече. Скорее всего, она состоится 21 декабря, так как администрация Гуково для встречи с конкурсным управляющим помещение нам не предоставит. Юрий не против приехать на пикет", - рассказала Авачева.

Активистка добавила, что на следующий пикет пообещал приехать и конкурсный управляющий угольной компании "Алмазная" Роман Лапич. "Люди хотят с ним встретиться и Роман по телефону подтвердил мне, что готов приехать 21 декабря. Мы надеемся, что нам и компенсационные выплаты начнут выплачивать, деньги с продажи подземных выработок есть. Этот вопрос мы и хотели бы обсудить с новым конкурсным управляющим", - сказала Татьяна корреспонденту "Кавказского узла".

На сегодняшнем пикете к горнякам обратился сотрудник администрации Гуково Валерий Глазачев, который присутствовал на акции. "Он сказал, что тем кто остро нуждается в угле, кому совсем нечем топить дома, нужно придти в администрацию и написать заявление на разовую помощь. Администрация города готова помочь людям в приобретение угля", - добавила Авачева.

Днем ранее, 14 декабря, шахтеры посетили митинг, организованный в Гуково коммунистической партией "За права трудового народа". На этой акции присутствовали 15 горняков, а участнику шахтерских протестов Николая Шулепову дали слово. Шулепов рассказал участникам митинга о проблеме с выплатами заработной платы бывшим работникам "Кингкоула".

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".