Гуковские шахтеры попросили Путина закрыть вопрос выплаты долгов

07 декабря 2019, 23:06

Часть денег от продажи подземных выработок с "Замчаловского антрацита" выплачена бывшим работникам компании "Кингкоул", сообщили члены инициативной группы на сегодняшнем пикете в Гуково. О проблеме с выплатами долга протестующие рассказали президенту России в видеообращении.

Как писал "Кавказский узел", конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково 16 ноября, сообщил о продаже части подземных выработок "Замчаловского антрацита". Это вселило в горняков надежду на получение полагающихся им выплат. 19 ноября конкурсный управляющий угольной компанией "Алмазная" Роман Лапич, который временно является конкурсным управляющим "Замчаловского антрацита", пообещал, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года. Акции будут продолжаться до полного погашения долгов, заявили участники пикета 30 ноября.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Гуковские шахтеры записали обращение к Путину

Сегодня на пикет возле ДК шахты "Ростовская" в Гуково собрались 40 бывших работников компании "Кингкоул", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

На пикете шахтёры записали видеообращение к президенту России с просьбой о помощи. Горняки попросили Путина обратить внимания на их проблему и из фонда национального благосостояния выплатить им оставшуюся задолженность.

«Это видео мы разместим в соцсетях. А также к пресс-конференции Путина, которая состоится 19 декабря, отправим в администрацию президента по электронной почте», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» член инициативной группы Татьяна Авачёва.

Началась выплата части задолженности горнякам

В самом начале пикета Татьяна Авачёва объявила, что с 6 декабря начались выплаты по зарплате. Но из присутствующих на пикете, как позже выяснилось, кроме одного горняка, никто денег ещё не получил, так как они ждут компенсационные выплаты, а долг по зарплате они получили ранее.

Андрей Литовченко, работавший главным энергетиком, во время пикета, узнав о начале перечисления денег, пошел домой проверить банковскую карту и позже сообщил по телефону, что ему пришли деньги - полностью выплачен долг по зарплате, но компенсационных выплат пока нет.

Компенсационные выплаты ещё не перечисляли, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» член инициативной группы Ирина Литвинова. По ее словам, 6 декабря стало известно, что бывшим работникам "Замчаловского антрацита" было переведено 6 миллионов рублей в счет выплат задолженности по заработной плате.

«Эти деньги получили итээровцы. Нам же ничего не перечислили, мы продолжаем бороться за компенсации, и будем стоять в пикетах, пока нам всю задолженность не выплатят. Те, кто получил 6 декабря выплаты, они и раньше на пикеты не ходили, и сейчас не ходят. Это директора, бухгалтерия, считай, мы помогли им получить долги. Но мы надеемся, что сейчас долги по зарплате выплатят и останутся деньги от продажи подземных выработок, и тогда и нам начнут платить компенсации», - заявила Ирина Литвинова.

Как пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Татьяна Авачева, выплаты были произведены 46 работникам "Замчаловского антрацита". Но и эти люди не все ещё получили, отметила она, подтвердив, что эти сотрудники предприятия не ходили на пикеты.

По словам Литвиновой, горняки не знают точно, какие суммы были получены в ходе торгов по продаже подземных выработок. «Дело в том, что конкурсные на связь не выходят и мы не знаем все подробности», - рассказала Ирина Литвинова.

9 декабря будет назначен конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита", отметила Авачева, добавив, что шахтеры будут ждать этого назначения, «чтобы потом решать с ним эти вопросы».

Также Авачева сообщила об ответах на обращения, которые направляли шахтеры. В одном из них сказано, что губернатор Ростовской области получил письмо, в котором горняки просили его о личной встрече.

В письме из прокуратуры Гуково говорится, что продолжается поиск благотворительных фондов, которые бы могли помочь с выплатами шахтерам. В этом письме, датированном 3 декабря, указано, что задолженность по зарплате бывшим работникам компании "Кингкоул" составляет 7,1 млн рублей. «Также у бывших предприятий ГК "Кингкоул" имеется задолженность по компенсации за просрочку выплаты заработной платы, за утрату профессиональной трудоспособности, за время простоя, за работу в угольной промышленности на общую сумму 81,7 млн рублей (ОАО «Замчаловский антрацит», ОАО «УК «Алмазная»)», - говорится в письме из прокуратуры Гуково, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Чиновник сообщил о возможности помощи с углем

Многие участники пикета спрашивают, будет ли гуманитарный уголь, сообщила также корреспонденту «Кавказского узла» Татьяна Авачева, добавив, что не все шахтеры смогли закупить уголь на зиму.

Администрация Гуково могла бы оказать помощь людям, сообщил, в свою очередь, корреспонденту «Кавказского узла» присутствовавший на пикете сотрудник горадминистрации Валерий Глазычев.

«Если кто-то очень нуждается в угле, если человек мёрзнет и купить уголь не может, он должен обратиться с заявлением в администрацию. И, если человек действительно нуждается в помощи, то мы, конечно, поможем. На данное время к нам никто с этим не обращался», - заявил чиновник.

Участники пикета назвали причины своего участия в акциях

Участники сегодняшнего пикета рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о своих материальных трудностях.

Так, Наталья Маколкина сообщила, что проработала 29 лет электромонтёром на шахте "Ростовская". «Мне остались должны компенсацию почти 40 тысяч рублей. Как получу деньги, потрачу их на здоровье, которое подорвала на производстве. И в дождь, и в снег, в любую погоду шла и работала. Сейчас нет денег даже зубы отремонтировать, вот на это и пойдут деньги, которые я получу», - рассказала женщина.

Она пожаловалась на то, что жизнь сейчас стала очень трудной. «Вчера я плакала – глянула, а денег 5 рублей. Как дальше жить, не знаю. До пенсии ещё неделя, потом слышу смс пришла, глянула - субсидии 700 рублей пришло, немного полегчало. Однако что ж это за жизнь такая: кто-то миллиардами ворочает, а мне 700 рублей душу согрели», - отметила Наталья Маколкина.

Виктор Ляшов заявил, что ему должны 140 тысяч рублей, в том числе по потере трудоспособности. По словам мужчины, он выживает за счёт того, что состоит в казачестве.

«Живу сейчас на пенсию. Хорошо, есть подработка. Состою в войске Донском в казачестве, и атаман иногда находит работу. Иногда дежурство, то было - в парке детский городок устанавливали, немного перебиваюсь. Раньше работал начальником смены на шахте "Алмазная". Получу деньги, отдам сыну на мебель, он купил квартиру в Подмосковье, сейчас ремонт делает, ему нужней, а мне уже многого не требуется, на жизнь хватает, и ладно», - поделился Виктор Ляшов.

Николай Брюховецкий сообщил, что работал на шахте "Замчаловская" горным мастером. По его словам, в общей сложности в угольной промышленности он отработал 39 лет. «Зарплату мне отдали, остались должны компенсацию. Я сейчас на пенсии, трудно, но на жизнь хватает, можно сказать, перебиваюсь. На пикет хожу не часто, когда время есть. Прихожу повидать бывших работников и поддержать их», - рассказал мужчина.

14 декабря в Гуково пройдёт митинг, который организуют коммунисты, и горняки планируют на нем присутствовать, а пикет будет проведён не в субботу, как обычно, а в воскресенье - 15 декабря, сообщила Татьяна Авачёва.