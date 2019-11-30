Шахтеры пригласили Василия Голубева на пикет в Гуково

30 ноября 2019, 21:45

Бывшие работники компании "Кингкоул" на сегодняшнем пикете в Гуково написали обращение на имя губернатора Ростовской области в надежде, что он сможет решить вопрос выплаты долгов и поставки гуманитарного угля. Пикеты будут продолжаться до полного погашения долгов, сообщила член инициативной группы Татьяна Авачёва.

Как писал "Кавказский узел", конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково 16 ноября, сообщил о продаже части подземных выработок "Замчаловского антрацита". Это вселило в горняков надежду на получение полагающихся им выплат. 19 ноября конкурсный управляющий угольной компанией "Алмазная" Роман Лапич, который временно является конкурсным управляющим "Замчаловского антрацита", пообещал, что задолженность по зарплате будет погашена до конца года.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Горняки составили новые обращения по поводу выплат

Сегодня на пикет возле ДК шахты "Ростовская" собралось 45 бывших работников компании "Кингкоул", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции. Пикет длился не долго, через 20 минут после его начала пошёл дождь, и организаторы акции решили ее завершить, чтобы люди не мокли.



На пикете горняки написали новое заявление в прокуратуру с просьбой помочь в получении компенсаций и решении вопроса с гуманитарным углём, а также составили обращение на имя губернатора Ростовской области, в котором попросили его приехать на встречу с шахтёрами в Гуково.

«В своём обращении мы указали, что встречи с чиновниками низших уровней не дают результата. Они безответственные и не могут принимать никаких решений. Они не могут решить вопрос с задолженностью и вопрос с гуманитарным углём», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Татьяна Авачёва.

Участники пикета подписались под этими обращениями. «Сегодня я их отправлю через почту», - сообщила активистка.

Чиновники подтвердили намерение выплатить долги горнякам до конца года

Как рассказал один из участников пикета, член инициативной группы Николай Шулепов, 28 ноября на встрече в областном Минпроме чиновники подтвердили ему намерение выплатить долги горнякам до конца года. Шулепов сообщил, что ранее он обращался в министерство с просьбой о встрече с министром Игорем Сорокиным.

«Я давно получил все выплаты, мне ничего не должны, однако продолжаю ходить на пикеты, чтобы поддержать своих коллег. Изначально на встрече в Минпроме должен был присутствовать министр, но, как мне сказали его замы, с которыми удалось встретиться, министр уехал. Меня приняли его замы Роговенко и Савельев. Они сказали, что надеются, что до нового года деньги выплатят», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Шулепов.

Также, по словам Шулепова, чиновники сказали, что с первой продажи подземных выработок за почти 8 миллионов рублей все деньги пойдут на выплату долгов. «А вот со второй продажи на 13 миллионов часть может уйти в налоговую. По зарплате мне сказали, что пока нет конкурсного - тот, что был, ушёл, а нового должны назначить в начале декабря - деньги мы не получим. Конкурсный управляющий Роман Лапич помогает с документами, а вот в финансы он лезть не может, сказали мне чиновники, поэтому нужно подождать», - сообщил Николай Шулепов.

Он отметил, что чиновники не обещали помочь горнякам с углем. «Они мне сказали, что уголь мы вам, мол, уже в прошлую зиму привозили, сейчас нет такой возможности: «Если получится, то поможем, но гарантировать не будем». Я их попросил найти хотя бы 50 тонн для тех, кто особо нуждается, но утвердительного ответа от них не получил. Также я попросил замов, чтобы они или сам министр приехали на встречу с горняками в Гуково и пообщались с людьми, мне пообещали рассмотреть эту просьбу», - рассказал Николай Шулепов.

По словам Авачевой, вторые торги уже состоялись, и подземные выработки, как ранее и планировалось, продали за 13 миллионов рублей. «Все деньги уже поступили на счёт, теперь ждут, когда назначат конкурсного, чтобы начать выплачивать. Об этом мне сообщил источник, близкий к ситуации. Конкурсного обещали назначить 9 декабря, и после этого он начнёт выплаты по зарплате и алиментам работникам "Замчаловского антрацита"», - заявила Татьяна Авачева.

Шахтеры намерены добиться выплат компенсаций

Люди, по словам Авачевой, ходят на пикеты в основном из-за компенсаций за время простоя по вине работодателя и за несвоевременно выплаченную заработную плату. «Сумма по этим долгам равна той, за которую были проданы подземные выработки, и поэтому мы требуем, чтобы нам погасили эти долги второй очереди. Пока нам не отдадут эти деньги, мы будем продолжать пикеты. Сведения об этих компенсациях подавались в налоговую, в пенсионный фонд, в прокуратуру. У нас в расчётных листках они есть, поэтому мы добиваемся, чтобы эти деньги нам выплатили. Мы сейчас боремся, чтобы нам выплатили все компенсации и привезли свыше 100 тонн гуманитарного угля, который в правительстве области обещали ранее», - отметила Татьяна Авачева.

Она добавила, что не везде компенсации начисляли, в частности на УК "Алмазная" и сервисных предприятиях. «Сведений об этом нет никаких, и теперь непонятно, как люди получат деньги, и получат ли», - сказала активистка.

Другие участники пикета подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что ходят на акции в надежде добиться выплаты компенсаций.

Борис Кладько сообщил, что работал на шахте "Замчаловской" с 1978 года. «Мне остались должны по травме и за несвоевременно выплаченную заработную плату 140 тысяч рублей. В прокуратуре мне сказали, что не факт, что я получу эти деньги, мол, зарплату отдали, а с компенсацией - неизвестно, но я надеюсь. Живем с женой на пенсии, у меня она 14 тысяч рублей. Денег на жизнь не хватает, на всём приходится экономить. Хорошо хоть уголь покупать не надо - когда ещё работал, были деньги, провёл газ», - рассказал мужчина.

Тамара Савушкина сообщила, что давно не приходила на пикет из-за состояния здоровья. «Я работала стопорной на "Замчаловском антраците". Мне ещё должны 30 тысяч рублей компенсационных выплат. Это большие для меня деньги, пенсия у меня маленькая - 9 тысяч рублей. Работы в городе нет, денег на жизнь не хватает, приходится искать подработку, но с этим у нас большие проблемы, иногда удаётся найти какую-нибудь шабашку, но это не часто. Выживать помогают родственники и знакомые. На продуктах экономлю, приходится влазить в кредиты. Вот поломалась стиральная машинка, раньше я бы могла купить новую без проблем, а сейчас придётся брать кредит. Так вот мы сейчас и живём, а кто-то живёт ещё хуже, многим и помочь некому», - рассказала женщина.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".