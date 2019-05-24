Астраханский активист провел пикет против муниципального фильтра на выборах

24 мая 2019, 19:30

Муниципальный фильтр позволяет отсеивать неугодных кандидатов в губернаторы Астраханской области, заявил сегодня на пикете активист Сергей Щербаков. Он также потребовал вернуть прямые выборы мэра Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Астраханской области назначены на сентябрь. В них намерен участвовать нынешний врио руководителя региона Сергей Морозов.

Сегодня около 8.20 (7.20 мск) астраханец Сергей Щербаков начал одиночный пикет у здания администрации губернатора Астраханской области. Он попеременно держал два плаката: "Муниципальный фильтр придумали трусы! Сергей Петрович! Вы готовы к честной конкуренции на выборах? Или "отфильтруете" конкурентов?" и "Требуем всеобщих, прямых выборов мэра города! Власть в Астрахани - ее жителям!"

"Муниципальный фильтр" на выборах обязывает кандидатов собирать подписи местных депутатов в свою поддержку. В зависимости от региона, нужно собрать подписи от 5 до 10% депутатов. В феврале Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента России согласилась с мнением, что верхняя планка фильтра должна быть снижена, информировало 19 февраля "Радио Свобода".

"Чтобы пройти на выборы, кандидату надо набрать 7% голосов муниципальных депутатов и глав местных администраций. Но депутат или глава администрации могут отдать свой голос только одному из кандидатов, то есть в выборах могут участвовать не более 14 кандидатов. А если захотят избираться 20 человек? К тому же, депутаты и главы администраций могут подвергнуться давлению, и с помощью муниципального фильтра будут отсеяны неугодные кандидаты, им просто никто не даст подписи. Я считаю, что муниципальный фильтр надо отменить, чтобы кандидату в губернаторы достаточно было собрать подписи жителей, избирателей", - пояснил Щербаков корреспонденту "Кавказского узла".

Через 10 минут после начала пикета к Щербакову подошли полицейские, которые проверили его документы и переписали личные данные. Около 9.00 (8.00 мск) к зданию администрации подъехал временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Щербаков, который стоял прямо у входа, заявил Морозову, что муниципальный фильтр ограничивает возможности граждан быть избранными в мэры. "Морозов пробурчал что-то вроде "сильному кандидату фильтр не помеха" и зашел в здание", - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Пикет продолжался три часа. Сотрудники администрации проходили мимо пикетчика молча, а многие прохожие выразили согласие с позицией Щербакова. "Если у нас демократия, то выборы мэра должны быть", - прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла" один из плакатов Щербакова старшеклассница, представившаяся Соней.

Напомним, что в феврале 2015 года депутаты гордумы Астрахани приняли поправки, упраздняющие должность мэра и учреждающие должности главы муниципального образования и главы администрации (сити-менеджера). Кандидаты на пост главы администрации Астрахани теперь отбираются специальной комиссией, окончательный выбор делают городские депутаты. 14 ноября 2018 таким образом был избран нынешний сити-менеджер Радик Харисов. В тот же день пикет с требованием вернуть прямые выборы мэра провел астраханский активист Михаил Анисенко.