Активистов лишили офиса после пикетов в Элисте

12 декабря 2019, 18:00

Арендодатель расторг договор об аренде офиса сразу после серии одиночных пикетов против мэра Элисты и главы Калмыкии, сообщили активисты. Они считают, что на арендодателя надавили власти. Как писал "Кавказский узел", протесты в Элисте спровоцировало назначение 26 сентября временным главой города Дмитрия Трапезникова. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. Дмитрий Трапезников в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Сегодня в Элисте прошла серия одиночных пикетов против Дмитрия Трапезникова и Бату Хасикова. Активисты стояли в семи точках в центре города с плакатами "Трапезников, уходи! Время пришло!", "Бату, забери своих варягов, уходи! Цаг ирв!" ("Цаг ирв" в переводе с калмыцкого означает "Время пришло" - это слоган, который Хасиков использовал в своей предвыборной кампании. - Прим. "Кавказского узла"). Кроме того, протестующие потребовали возвращения прямых выборов мэра города, передал корреспондент "Кавказского узла". Сразу после окончания пикетов активистам, вернувшимся в снятый ими офис, объявили о расторжении договора аренды. Причины при этом не озвучивались, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Борис Болеев, который и заключал договор. "Договор мы не нарушали: арендная плата за декабрь внесена в срок, другие условия мы также соблюдаем - поддерживаем чистоту, используем помещение по назначению, ничего не распиваем здесь, и прочее", - отметил Болеев. По его словам, помещение предписано освободить до 16 декабря. "То, что мы заплатили вперед, до конца месяца, нам обещано было вернуть", - отметил Борис Болеев. Активисты с 1 ноября сняли офис в одном здании с администрацией города и горсобранием - в том крыле, которое предназначено под аренду помещений. "Сняли помещение для общественной организации "Форум Калмыкии". Мы ее пока только планируем зарегистрировать. В тот момент никаких вопросов к нам не было", - отметил Болеев.

Он считает причиной расторжения договора давление на арендодателя. "Может быть, до этого они (власти. - Прим. "Кавказского узла") даже и не знали, где мы снимаем помещение, а тут мы начали готовиться [к пикетам], ходить с плакатами. Они это, вероятно, увидели, узнали наше местонахождение, и сразу же надавили на арендодателя. Может, чем-то пригрозили им, чтобы они не имели с нами дела. Это не первый случай - они на артистов давят, которые принимают участие в митингах", - отметил Болеев.

Ранее музыкант Эрдни Манцаев рассказал "Кавказскому узлу", что человек, который давал митингующим аппаратуру в аренду, подвергся угрозам.

Борис Болеев отметил, что пока не стал подписывать полученное письмо о расторжении договора, однако активисты планируют съехать.

Арендодатель объяснил свое решение тем, что активисты так и не зарегистрировали общественную организацию. "У нас офисное здание, и мы получаем постоянно взыскания от налоговой инспекции за регистрацию физических лиц. Идут предписания. Это физическое лицо (Болеев, заключивший договор. - Прим. "Кавказского узла"), безо всякой регистрации в налоговой, должно было преобразоваться в юридическое лицо, но этого не произошло. Им было направлено письмо о расторжении договора. Они могли его опротестовать, но не стали этого делать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Шеметов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Калмыкии, которой принадлежит эта часть административного здания.

Он подчеркнул, что не обязан был объяснять причину расторжения договора. "Это обычная практика: арендодатель пишет письмо в одностороннем порядке - например, если получил предложение об аренде на более выгодных условиях. И причину в таком письме сообщать не обязательно. Арендатор тоже может расторгнуть договор в любое время. Ничего странного в этом нет, и не стоит это политизировать. Если человек занимается какой-то деятельностью, он должен быть как-то обозначен в налоговых органах", - пояснил Шеметов.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".