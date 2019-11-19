Протесты в Калмыкии пошатнули позиции Хасикова

Протестующие против новоназначенного врио мэра Элисты дошли до требований об отставке главы Калмыкии. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи разошлись в оценках того, пойдет ли Кремль на отставку Хасикова из-за протестов.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты с 29 сентября проводят акции протеста с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Они также настаивают на возвращении прямых выборов главы города. Акция протеста 17 ноября собрала две тысячи митингующих, хотя организаторы заявляли тысячу.

Дмитрий Трапезников, временно возглавлявший в 2018 году непризнанную Донецкую народную республику, был утвержден на должность врио главы Элисты 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников – посторонний человек, назначенный по указанию сверху, считают пользователи соцсети.

Протестующие дошли до требования об отставке самого Бату Хасикова, отметил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев. "Протестующие требуют, чтобы он написал заявление Владимиру Путину с просьбой о добровольной отставке. Он дистанцируется от протестов, а в соцсетях распространяют информацию, что за протестом стоят оппоненты Хасикова, что все проплачено, и это также вызывает возмущение протестующих", – отметил Бадмаев.

Журналист считает, что для Кремля массовость нынешних протестов значения не имеет. Он сослался на свой опыт участия в акциях протеста 2004 года, которые, по его мнению, были разогнаны с согласия федерального центра. "По последним действиям Хасикова мы видим, что добровольно в отставку он уходить не собирается, а Путин "не реагирует на мнение толпы". Но протест будет продолжаться, и митингующие полны надежды на то, что добьются успеха", – сказал Бадмаев.

В сентябре 2004 года после разгона в Элисте митинга против тогдашнего главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова 89 человек оказались в больницах, пятеро – в реанимации, 15 пропали без вести и трое погибли.

В Кремле обращают внимание на массовость и продолжительность протестов, однако отставка Бату Хасикова из-за протестов маловероятна, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. "Крайне маловероятно, чтобы вновь назначенный губернатор, который не проработал и года, который только прошел через выборы, был отправлен в отставку", – сказал Минченко корреспонденту "Кавказского узла".

Минченко считает, что Хасиков усугубил ситуацию, восстановив против себя прежнюю элиту. "Бату Хасиков начал активную зачистку старой элиты. Недавно был задержан бывший мэр Элисты, еще ряд чиновников. Думаю, эти группы тоже не сидят сложа руки", – сказал Евгений Минченко.

18 ноября бывший глава столицы Калмыкии Вячеслав Намруев был задержан по делу о получении взятки в виде земельного участка. Вместе с ним задержали бывшего депутата элистинского горсобрания Игоря Мальмакова.

Андрей Серенко: политические протесты – приговор главе региона

Напротив, координатор Волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко считает вопрос об отставке Хасикова решенным. Он сравнил ситуацию в республике с протестами в Ингушетии. "Вопрос лишь в сроках этого решения. Хасиков, как и Евкуров, не справляется с протестом – он не в состоянии его ни купировать, ни увести в какие-то иные политические ниши, ни нейтрализовать или даже расколоть. В Ингушетии Евкурову было труднее, потому что там он конфликтовал не только с массой протестующих, а со стоящими за ними представителями местной элиты. В Элисте у Хасикова более мягкая ситуация – нет организующей протесты группы. Но даже в этой ситуации он гораздо слабее и неэффективнее, чем Евкуров", – считает Серенко.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Соглашение вызвало серьезные протесты по всей Ингушетии, жители которой выступили против передачи земель соседнему региону. Одним из основных требований оппозиции стала отставка Евкурова. Уже 1 апреля опрошенные "Кавказским узлом" политологи констатировали, что протесты подорвали репутацию Юнус-Бека Евкурова в глазах федерального руководства. В июне Евкуров добровольно ушел со своего поста, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

По мнению Серенко, руководство Калмыкии упустило возможности для того, чтобы повлиять на ситуацию. "Два месяца активных действий на фоне десятилетнего периода полного молчания – это показатель того, что ситуация очень серьезная. Сейчас к этому внимание привлекается не только в стране, но и за рубежом, скандал уже вышел за пределы страны. Своими неумелыми действиями губернатор лишь провоцирует дополнительную напряженность. Сейчас упущено время даже для отставки мэра города Трапезникова. Вчера, 18 ноября, было озвучено заявление Трапезникова, что он готов включить лидеров оппозиции в общественный совет при главе города. Если бы эти идеи были озвучены два месяца назад – это могло бы сработать. Хасиков и его команда постоянно запаздывают, в отсутствии стратегии все реакции носят догоняющий характер", – констатировал Серенко.

Он напомнил, что одним из ключевых требований администрации президента к губернаторам регионов является отсутствие политических протестов. "Там могут быть экономические проблемы, безработица, низкий уровень жизни, но эти проблемы не должны политизироваться, и задачей губернаторов является всяческое обеспечение политической стабильности. В представлении Кремля уличная политика – вещь недопустимая. Хасиков уже совершил главную, непростительную ошибку, которую для губернатора можно приравнивать к государственной измене. Он неспособен справиться с уличными протестами, и это приговор. Я думаю, что решение по нему уже принято, речь идет только о драматургии этого события, как это сделать. Потому что под давлением протестующих этого сделать нельзя – Москва не приемлет никакие способы давления на себя, и будет подбираться другой повод, чтобы это не выглядело, как реакция на давление со стороны протестных групп", – пояснил Андрей Серенко.

Протесты усилятся, считает Серенко

Андрей Серенко подчеркнул стихийный характер калмыцких протестов на данном этапе. "На один митинг могут прийти пять тысяч, на другой – полторы тысячи человек. Эта нестабильность численности показывает, что пока влиятельные группы местной элиты в протест не вмешиваются, люди приходят по настроению. И второй показатель того, что это не управляемый протест – это то, что митинги проходят в формате открытого микрофона, когда каждый может сказать, что ему заблагорассудится. Если мы посмотрим видеоотчеты, ораторы часто выступают с противоположными предложениями", – сказал Серенко корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог считает, что к протесту подключатся заинтересованные группы местной элиты. "Переход количества в качество этих акций совершенно неизбежен. Скорее всего, самым опасным временем для Хасикова будет март – самое начало апреля, если не случится чрезвычайных ситуаций и его не уберут раньше", - заключил Серенко.