Глава Элисты задержан по делу о взятке

18 ноября 2019, 17:18

Бывший главы столицы Калмыкии Вячеслав Намруев задержан по делу о получении взятки в виде земельного участка. Вместе с ним задержан бывший депутат Элистинского горсобрания Игорь Мальмаков.

По версии следствия, с декабря 2017 по май 2018 года Вячеслав Намруев, действуя по предварительному сговору с Игорем Мальмаковым, получили взятку в виде земельного участка общей площадью 418 квадратных метров за обеспечение принятия решения Элистинским горсобранием о внесении изменений в генплан Элисты, а также в Правила землепользования и застройки города.

В отношении Намруева и Мальмакова возбуждено дело по части 5 статьи 290 (получение главой органа местного самоуправления взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере) УК РФ.

Оба они задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии.

Часть 5 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 ноября было возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы столицы Калмыкии, который, согласно заявлениям следователей, в 2014-2015 годах незаконно передал родственнику иномарку из муниципальной собственности. Тогда имя подозреваемого и сумма ущерба не назывались.