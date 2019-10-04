Глава калмыцкого Минздрава заподозрен в махинациях при ремонте онкодиспансера

04 октября 2019, 17:06

Бывший министр здравоохранения Калмыкии подозревается в том, что подписал фиктивные акты по ремонту онкодиспансера в республике, вследствие чего подрядчик похитил 3,1 миллиона рублей из бюджета, сообщила сегодня прокуратура.

По версии следствия, с сентября 2015 по январь 2018 года министр здравоохранения Калмыкии подписал фиктивные акты выполненных работ по ремонту радиологического блока республиканского онкодиспансера им. Э.С. Тимошкаевой. Капитальный ремонт учреждение проводился коммерческой фирмой в рамках госконтракта, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры региона.

Дело против бывшего чиновника расследуется по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Максимальная санкция по данной статье – 7 лет заключения.

После подписания актов подрядчик получил из бюджета свыше 3,1 миллиона рублей, отмечает ведомство. Руководитель частной компании, которая проводила ремонт, подозревается по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 мая стало известно, что следователи подозревают заместителя главы администрации Черноземельского районного муниципального образования и директора подрядной организации в причастности к хищению денег на ремонт стадиона в поселке Комсомольский.