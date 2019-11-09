Глава Элисты заподозрен в злоупотреблении полномочиями

09 ноября 2019, 18:17

Бывший глава столицы Калмыкии подозревается в незаконной передаче родственнику иномарки из муниципальной собственности, сообщили следователи.

По версии следствия, бывший председатель Элистинского горсобрания - глава города Элиста в 2014-2015 годах совершил ряд действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля Toyota Camry и передаче его в собственность родственника. Следователи считают, что подозреваемый действовал из корыстных побуждений и нанес государству «имущественный вред».

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). «В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии.

Сумма ущерба и имя подозреваемого в нем не называются. Стоимость новой машины Toyota Camry, согласно информации на сайте toyota.ru, в настоящее время составляет более 1,5 млн рублей.

Часть 2 статьи 285 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 мая главе администрации Элисты Окону Нохашкиеву было предъявлено обвинение по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников городского дома-интерната. Следствие сообщило, что Нохашкиев объявлен в розыск.