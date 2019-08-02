Петр Ланцанов. Скриншот видео заседания Верховного суда Калмыкии. http://newsvideo.su/video/11180110

02 августа 2019, 21:06

Суд смягчил наказание вице-премьеру Калмыкии

Верховный суд Калмыкии уменьшил сегодня с восьми до семи лет срок заключения, назначенный бывшему вице-премьеру и главе Минсельхоза Калмыкии Петру Ланцанову по делу о мошенничестве и превышении полномочий.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 мая Элистинский городской суд признал Ланцанова виновным в мошенничестве и превышении полномочий, приговорив его к восьми годам колонии.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда Калмыкии, рассмотрев апелляции защиты, смягчила Ланцанову приговор по статье о превышении полномочий. В результате совокупное наказание по двум статьям сократилось до семи лет. Решение о полумиллионном штрафе, двухлетнем запрете занимать руководящие должности на государственной службе и лишении Ланцанова почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Калмыкия" оставлено в силе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Верховного суда республики.

На сайтах Минсельхоза России и правительства Калмыкии, по данным на 21.06 мск 2 августа, не появилось реакции на приговор Петру Ланцанову.

Согласно приговору, по поручению Ланцанова сотрудники Минсельхоза Калмыкии вынудили свыше 400 сельхозтоваропроизводителей перечислить часть полученных субсидий одному из холдингов. По этому же делу был арестован и заместитель министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышев, однако следствие не нашло состава преступления в действиях замминистра.

Примечание:

"СКР поручил перевести избитого заключенного элистинской колонии в СИЗО", "Замначальника полиции Элисты осужден за взяточничество", "Инспектор колонии в Элисте обвинен в избиении заключенных".

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