Суд вернул 2,2 миллиона воспитанникам интерната в Элисте

30 мая 2019, 15:48

Суд удовлетворил 11 исков прокуратуры, требовавшей вернуть списанные с личных счетов воспитанников элистинского дома-интерната пенсии по инвалидности, сообщила прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее прокуратура Калмыкии направила в суд 11 исков, часть из которых суд удовлетворил, обязав руководство дома-интерната в Элисте вернуть средства, списанные с личных счетов воспитанников на нужды учреждения.

После обращения уполномоченной по правам ребенка России Анны Кузнецовой было обнаружено, что с личных счетов несовершеннолетних воспитанников элистинского дома-интерната исчезло около двух миллионов рублей. Подозреваемыми стали сотрудники двух министерств Калмыкии, а также руководство дома-интерната. Власти республики заявили, что деньги были потрачены на нужды самих детей в связи с недостаточным бюджетным финансированием учреждения.

Элистинский горсуд рассмотрел и удовлетворил все 11 исков прокуратуры Калмыкии, обязав руководство городского дома-интерната вернуть 2,223 миллиона рублей на личные счета несовершеннолетних подопечных, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Деньги будут выделены из республиканского бюджета. Прокуратура также добилась, чтобы на нужды воспитанников дома-интерната из бюджета республики было выделено около четырех миллионов рублей, а не один миллион рублей, как было ранее, отмечается в сообщении.

Напомним, что 10 мая главе администрации Элисты Окону Нохашкиеву было предъявлено обвинение по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников городского дома-интерната. Следствие сообщило, что Нохашкиев объявлен в розыск. 29 мая стало известно, что Нохашкиев был временно отстранен от должности сити-менеджера города решением суда, а врио градоначальника была назначена Галина Васькина.