Назначена исполняющая обязанности главы Элисты

29 мая 2019, 13:34

Депутаты Элисты сегодня проголосовали за назначение врио сити-менеджера города Галины Васькиной после того, как градоначальник был объявлен в розыск по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников интерната.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая главе администрации Элисты Окону Нохашкиеву было предъявлено обвинение по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников городского дома-интерната. Следствие сообщило, что Нохашкиев объявлен в розыск. 21 мая Нохашкиева временно лишили должности секретаря элистинского отделения партии "Единая Россия".

После обращения уполномоченной по правам ребенка России Анны Кузнецовой было обнаружено, что с личных счетов несовершеннолетних воспитанников элистинского дома-интерната исчезло около двух миллионов рублей. Подозреваемыми стали сотрудники двух министерств Калмыкии, а также руководство дома-интерната. Власти республики заявили, что деньги были потрачены на нужды самих детей в связи с недостаточным бюджетным финансированием учреждения. 13 мая суд в Элисте постановил вернуть одному из воспитанников интерната 200 тысяч рублей.

На чрезвычайном заседании элистинского горсобрания сегодня депутаты единогласно проголосовали за назначение на должность временно исполняющего обязанности главы администрации города Галины Васькиной. Ранее Васькина занимала должность заместителя сити-менеджера и курировала социальный блок, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте элистинского городского собрания. Глава городской администрации Окон Нохашкиев был временно отстранен от должности постановлением Ессентукского городского суда от 24 мая 2019 года.

С Галиной Васькиной будет заключен срочный трудовой контракт, сообщает сегодня РИА "Калмыкия".

В администрации Элисты 8 мая заявили, что сити-менеджер Нохашкиев ушел в отпуск до 21 июня. На это время его обязанности исполнял первый заместитель главы администрации Элисты Денис Ишкеев, заявил 16 мая председатель горсобрания Элисты Вячеслав Намруев.

Исполнявший обязанности главы администрации Элисты Денис Ишкеев покинул пост по собственному желанию, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации города. Назначенная сегодня врио градоначальника Галина Васькина занимала пост заместителя главы городской администрации с 2010 года.

Напомним, что элистинский горсуд обязал руководство дома-интерната в Элисте вернуть 450 тысяч рублей, списанные с личных счетов воспитанников на нужды учреждения.