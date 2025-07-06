Защита добилась результатов экспертиз по делу о смерти подростка в Калмыкии

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Первые результаты экспертиз по уголовному делу о смерти подростка в селе Садовом адвокат семьи погибшего получил лишь после жалобы прокурору Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд отправил под арест трех человек, в том числе двух несовершеннолетних, обвиняемых по делу о смерти 14-летнего подростка, который подвергался унижению и избиению в селе Садовом Сарпинского района. Дело расследуется по статье о доведении до самоубийства, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего (110 УК РФ). Причина смерти второго подростка официально в деле не фигурирует, отметил источник "Кавказского узла", близкий к следствию.

В начале марта четверо парней в селе Садовом избили и подвергли унижению 14-летнего подростка. 10 марта подросток узнал, что ролик с его унижением видели одноклассники. После этого он покончил с собой. Позднее подросток, которого вызвали для дачи показаний в связи со смертью 14-летнего мальчика, скрылся от следствия и тоже был найден мертвым. По версии силовиков, он также совершил суицид.

Адвокат семьи 14-летнего мальчика Виталий Григорьев рассказал, что получил первые результаты экспертиз лишь после жалобы на следователей. По словам адвоката, следствие умалчивало о результатах работы и назначенных экспертиз, и он написал жалобу на имя прокурора Калмыкии с просьбой проверить работу СК, после чего "получил некоторые ответы", сообщает сегодня V1.ru.

Мнение о том, что его убили, не подтвердилось

Следствие исключило версию об убийстве, отметил Григорьев. "Бытовавшее мнение о том, что его убили, не подтвердилось. Могу сделать вывод о том, что [подвергшийся унижению подросток] действительно ушел из жизни сам, то есть его никто не убивал", - рассказал он.

По его словам, расследование дела о доведении до самоубийства продолжается. "Не все заключения экспертов получены, некоторые экспертизы только назначаются. Лица, причастные к этому, продолжают находиться под стражей. А в отношении тех, кто не достиг возраста, жду ответа от республиканской прокуратуры", - приводит его слова издание.

Срок ареста троих обвиняемых (двух подростков и еще одного предполагаемого участника травли) истекает 11 июля, отмечается в публикации.

Напомним, история со смертью подростка вызвала общественный резонанс в Калмыкии, рассказал в апреле "Кавказскому узлу" историк и общественный деятель Уташ Очиров. "Проводилось заседание [правительственной] комиссии, выезжали в Садовое представители ряда структур. В частности, министр образования и омбудсмен по правам ребенка. Проводились семинары на эту тему", - сказал он.