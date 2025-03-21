Подозреваемый в буллинге подросток найден мертвым в Калмыкии

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Найден мертвым один из подростков, находившихся на месте избиения, после которого подвергавшийся травле школьник из Сарпинского района покончил с собой.

Найден мертвым подросток, которого разыскивали "за причастность к инциденту" в селе Садовое Сарпинского района, сообщила сегодня на своей странице во "Вконтакте" уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева.

"По информации правоохранительных органов, он совершил суицид. Утром 16 марта подросток покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для дачи показаний по трагическому случаю, произошедшему ранее", - написала она.

Погибший - один из подростков, находившихся на месте избиения 14-летнего мальчика в селе Садовое, сообщила сестра избитого. Ее информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. Он подчеркнул, что причастность подростка к нападению полностью не установлена, сообщает сегодня в своем телеграм-канале RT.

15 марта республиканское управление СКР отчиталось о возбуждении уголовного дела "по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Сарпинском районе". "Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы", - говорится в публикации.

По данным анонимного телеграм-канала Baza, 14-летний подросток из села Садовое подвергался избиениям и издевательствам со стороны старшеклассников. "По словам родных, педагоги школы были в курсе происходящего, но посоветовали парню лишь научиться драться и защищать себя самостоятельно", - утверждается в публикации, размещенной в телеграм-канале 16 марта.

Согласно публикации, в начале марта четверо парней избили и подвергли унижению подростка, а видеозапись издевательств разослали другим ученикам школы. 10 марта подросток пришёл в школу и узнал, что ролик с его унижением видели одноклассники. После этого его нашли дома мёртвым, говорится в публикации.

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