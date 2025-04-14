Серия смертей подростков в Калмыкии обернулась делом о халатности

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В связи с двумя суицидами подростков из Сарпинского района, вызвавшими резонанс в Калмыкии, начато расследование уголовного дела о халатности.

Как писал "Кавказский узел", суд по ходатайству следствия арестовал трех обвиняемых по делу о смерти 14-летнего подростка в селе Садовое Сарпинского района. В числе арестованных двое несовершеннолетних, сообщили 9 апреля следователи.

В начале марта четверо парней в селе Садовое избили и подвергли унижению 14-летнего подростка. 10 марта подросток узнал, что ролик с его унижением видели одноклассники. После этого он покончил с собой. Позднее подросток, которого вызвали для дачи показаний в связи со смертью 14-летнего мальчика, скрылся от следствия и тоже был найден мертвым. По версии силовиков, он также совершил суицид.

Все трое обвиняемых арестованы в рамках расследования уголовного дела о смерти первого мальчика, который подвергался унижению и избиению, сообщил сегодня источник, близкий к следствию. "Насколько известно, смерть второго не носит криминального характера", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Обвинение не окончательное и может измениться

По словам источника, фигурантов в деле о доведении до самоубийства (статья 110 УК РФ) больше четырех. "Трем задержанным и арестованным больше 16 лет, один из них совершеннолетний. Арестованным предъявлено обвинение в доведении до самоубийства, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору. Также вменено незаконное проникновение, причинение побоев. Обвинение не окончательное и может измениться в связи с новыми фактами, которые могут быть установлены следствием, - сказал он.

Причина смерти второго подростка официально в деле не фигурирует, отметил источник. "А в целом, следствию это необходимо установить, так как расследуется ещё и дело по части 3 статьи 293 УК РФ", - сообщил он.

Часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) предусматривает до семи лет лишения свободы.

По его словам, следствие не разглашает информацию о том, будут ли какие-либо должностные лица привлечены к ответственности. "Возможно, это администрация, школа, ПДН [подразделение по делам несовершеннолетних] в структуре МВД. Защита потерпевшего направила жалобы и запросы", - сказал источник.

Примут меры, чтобы избежать таких трагедий

Случай в селе Садовое стал уникальным для Калмыкии, считает представитель отделения партии "Яблоко" в Калмыкии. "Не было таких историй. Видимо, после этой истории информация будет доведена до каждой школы, и, естественно, директора примут меры, чтобы избежать таких трагедий", - сказала она на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

История вызвала общественный резонанс в Калмыкии, и правительство республики отреагировало, рассказал историк и общественный деятель Уташ Очиров. "Проводилось заседание комиссии, выезжали в Садовое представители ряда структур. В частности, министр образования и омбудсмен по правам ребенка. Проводились какие-то семинары на эту тему", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Очирова, в школах "сделают соответствующие выводы". "Не знаком напрямую с ситуацией в школах. Но знаю, открыты какие-то горячие линии на тему буллинга. Новые меры профилактики и безопасности в школах предпринимаются", - пояснил он.

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