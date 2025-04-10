Три человека арестованы по делу о самоубийстве подростка в Калмыкии

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Суд в Калмыкии по ходатайству следствия арестовал трех человек по делу о смерти 14-летнего подростка в селе Садовое. В числе арестованных есть двое несовершеннолетних.

Как писал "Кавказский узел", в Калмыкии в марте был найден мертвым один из подростков, находившихся на месте избиения другого подростка, который покончил с собой после травли в школе. Утром 16 марта он покинул дом и скрывался от следствия после того, как его вызвали для показаний по делу о смерти первого подростка.

В начале марта четверо парней в селе Садовое Сарпинского района Калмыкии избили и подвергли унижению подростка, а видеозапись издевательств разослали другим ученикам школы. 10 марта подросток пришёл в школу и узнал, что ролик с его унижением видели одноклассники. После этого его нашли дома мёртвым. Издевавшиеся над подростком ровесники вряд ли будут привлечены к ответственности из-за возраста, полагает юрист.

Продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в Сарпинском районе, задержаны трое фигурантов, двое из которых несовершеннолетние, сообщила 9 апреля на своем сайте пресс-служба следственного управления СК России по Калмыкии.

"Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

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