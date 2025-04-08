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20:10, 8 апреля 2025

Юрист оценил перспективы дела о доведении подростка из Калмыкии до самоубийства

Село Садовое. Скриншот фото с сайта "фотопланета" автор: Doktor Kto, https://foto-planeta.com/photo/583064.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат семьи покончившего с собой после травли подростка из Калмыкии добился проведения следственных действий по делу о доведении до самоубийства. Издевавшиеся над подростком ровесники вряд ли будут привлечены к ответственности из-за возраста, полагает юрист.

Как писал "Кавказский узел", найден мертвым один из подростков, находившихся на месте избиения, после которого подвергавшийся травле школьник из Сарпинского района покончил с собой.

По данным телеграм-канала Baza, 14-летний подросток из села Садовое подвергался избиениям и издевательствам со стороны старшеклассников. "По словам родных, педагоги школы были в курсе происходящего, но посоветовали парню лишь научиться драться и защищать себя самостоятельно", - утверждается в публикации, размещенной в телеграм-канале 16 марта. Как говорится в публикации, в начале марта четверо парней избили и подвергли унижению подростка, а видеозапись издевательств разослали другим ученикам школы. 10 марта подросток пришёл в школу и узнал, что ролик с его унижением видели одноклассники. После этого его нашли дома мёртвым, говорится в публикации.

Адвокат Виталий Григорьев, который представляет интересы семьи подвергшегося травле и покончившего с собой подростка, сообщил, что получил ответ из прокуратуры на жалобу о волоките следствия по делу о доведении подростка до самоубийства.

"Мне ответили, что мои доводы о волоките "необоснованны". Потому что, мол, проведены определенные следственные действия. Расписали их. Но я не понаслышке знаю, что должно было сделать следствие. Только вот ни одного подозреваемого до сих пор нет, обвинение никому не предъявлено, хотя прошло уже 20 дней! У следствия с самого начала было видео. И, несмотря на это, дело возбудили не в отношении группы лиц, а в отношении неустановленного лица. Хотя на видео — конкретные несовершеннолетние, действия которых привели к трагедии. То есть следствие видело, знало, но квалифицировало преступление при возбуждении без основного признака. Почему? Я понимаю, что это все исправляется, но зачем изначально было так делать?" — возмутился он.

Адвокат указал, что ряд действий должны были быть сделаны в первые дни после трагедии. "Где решения в отношении причастных к трагедии лиц? За это время: подозреваемые могли скрыться; они могут влиять на свидетелей; доказательства могут быть уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале 1 апреля.

Источник, близкий к следствию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что часть озвученных адвокатом нарушений уже устранена. "Назначены некоторые экспертизы, проведен дополнительный осмотр места происшествия", - отметил источник.

По его словам, сейчас в связи с гибелью первого подростка, который стал жертвой буллинга, возбуждено дело о доведении до самоубийства с использованием Интернета (часть 2 статьи 110 УК РФ) и дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ).

"Гибель ещё одного подростка имела место. Причина смерти неизвестна, как и то, имеется ли по данному факту возбужденное уголовное дело кроме как по статье о халатности", - пояснил источник.

На семью подростка, подвергшегося травле, давления нет. "Этого не допускается, защита семьи Артёма предостерегает, что будут обратные меры защиты - заявления, в том числе и о госзащите", - указал он.

По его словам, буллинг выражался в избиении, оскорблениях, тычках, насмешках, выкладывании видео на публичное обозрение.

Адвокат Тимофей Широков, который не связан с этим делом, выразил сомнение, что обвинение в доведении до самоубийства может быть доведено до приговора. "Особенно если подозреваемым меньше 16 лет. За доведение до самоубийства с 16 лет ответственность", - сказал он.

Адвокат указал, что необходимо доказать именно прямой умысел того, что обвиняемые ставили целью довести до самоубийства. "При наличии косвенного умысла дело практически не доходит до приговора", - считает Широков.

Он также сомневается , что взрослые могут нести ответственность за проступки детей. "Имеется ответственность за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию. Теоретически да, но это надо же установить связь. Нужно подтвердить, что родители в курсе были, чем занимаются дети. Надо доказывать, что они были осведомлены. А как они могут быть в курсе? Если учителя подтвердят, что они вызывали родителей, что они сообщали им о проблемах существующих. Может быть, эти дети стояли на учете. Тут надо по ситуации индивидуально разбираться. Но скорее всего родители скажут, что вообще представления не имели о таких проблемах", - пояснил Широков.

Он отметил, что если родители будут ссылаться на школу, то вероятнее всего, представители школы будут отрицать, что знали о происходящем.

"Можно сказать, если бы родителям было известно. Откуда может быть родителям известно? От учителей. Допустим, что учителя ставили их в известность. А учителя, скорее всего, чтобы с себя ответственность снять, они скажут, мы представления не имели об этих проблемах. То есть школа тоже может таким же образом заявлять, что ничего не знали. Они так и будут делать", - полагает Широков.

При этом он не исключил, что администрацию школы повлекут к дисциплинарной ответственности. "Могут, конечно, и к уголовной, если будет доказана халатность", - указал Широков.

Он также считает, что распространители видео издевательств над подростком могут быть привлечены к ответственности, лишь если будет доказан прямой умысел на доведение до самоубийства.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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