Суд потребовал вернуть воспитанникам интерната в Элисте 450 тысяч рублей

27 мая 2019, 11:44

Элистинский горсуд обязал руководство дома-интерната в Элисте вернуть средства, списанные с личных счетов воспитанников на нужды учреждения, сообщила сегодня прокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая главе администрации Элисты Окону Нохашкиеву было предъявлено обвинение по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников городского дома-интерната. Следствие сообщило, что Нохашкиев объявлен в розыск. В администрации Элисты заявили, что сити-менеджер ушел в отпуск до 21 июня. 21 мая Нохашкиева временно лишили должности секретаря элистинского отделения партии "Единая Россия".

После обращения уполномоченной по правам ребенка России Анны Кузнецовой было обнаружено, что с личных счетов несовершеннолетних воспитанников элистинского дома-интерната исчезло около двух миллионов рублей. Подозреваемыми стали сотрудники двух министерств Калмыкии, а также руководство дома-интерната. Власти республики заявили, что деньги были потрачены на нужды самих детей в связи с недостаточным бюджетным финансированием учреждения. 13 мая суд в Элисте постановил вернуть одному из воспитанников интерната 200 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, суд удовлетворил сегодня два исковых требования прокуратуры и обязал руководство элистинского дома-интерната вернуть более 450 тысяч рублей на личные счета воспитанников учреждения. Средства были перечислены несовершеннолетним подопечным в качестве пенсии по инвалидности, но были потрачены на нужды учреждения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Калмыкии. Решение суда не вступило в законную силу.

Прокуратура Калмыкии направила в суд 11 аналогичных исков, сообщил 13 мая ТАСС.

Остальные иски с требованием вернуть личные средства воспитанников дома-интерната в Элисте рассматриваются судом, информирует сегодня ТАСС. На сайтах Элистинского горсуда, а также городского дома-интерната на 11.30 мск сегодня нет информации о возврате средств воспитанникам учреждения.