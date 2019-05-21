Членство сити-менеджера Элисты в "Единой России" приостановлено

21 мая 2019, 08:24

Глава администрации Элисты Окон Нохашкиев временно лишен должности секретаря элистинского отделения партии "Единая Россия" после обвинения по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников городского дома-интерната.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая главе администрации Элисты Окону Нохашкиеву было предъявлено обвинение по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников городского дома-интерната. Следствие сообщило, что Нохашкиев объявлен в розыск. В администрации Элисты заявили, что сити-менеджер ушел в отпуск до 21 июня.

Проверка в элистинском доме-интернате началась после обращения уполномоченной по правам ребенка России Анны Кузнецовой. В частности, было обнаружено, что с личных счетов несовершеннолетних воспитанников исчезло около двух миллионов рублей. Подозреваемыми стали сотрудники двух министерств Калмыкии, а также руководство дома-интерната. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков заявил, что деньги были потрачены на нужды самих детей. Нарушения в интернате связаны с недостаточным бюджетным финансированием учреждения, пояснила замминистра соцразвития республики Евгения Гордеева. 13 мая суд в Элисте постановил вернуть одному из воспитанников интерната 200 тысяч рублей, списанных с его счета.

Региональное отделение партии «Единая Россия» приняло решение приостановить членство в партии секретаря Элистинского отделения Окона Нохашкиева, приводит 20 мая сообщение пресс-службы партии "Калмыкия-онлайн".

"Членство приостановлено на основании факта возбуждения уголовного дела", - цитирует сообщение пресс-службы издание.

Президиум регсовета также снял с него полномочия секретаря Элистинского отделения партии, передает со ссылкой на пресс-службу партии РИА "Калмыкия".

Его полномочия временно делегированы заместителю секретаря городского отделения партии, пишет "Интерфакс-Юг".

Комментариев Нохашкиева относительно этого решения реготделения партии "Единая Россия" не поступало.