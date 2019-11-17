Митинг против Трапезникова в Элисте собрал 2 тысячи человек

17 ноября 2019, 22:09

Участники митинга в центре Элисты потребовали отставки врио главы города Дмитрия Трапезникова, а также проведения прямых выборов. Акция протеста собрала две тысячи митингующих, при том что организаторы заявляли тысячу.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты с 29 сентября проводят акции протеста с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 16 октября активист Александр Лот провел в Элисте одиночный пикет, потребовав отставки врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, а также проведения прямых выборов главы города.

Дмитрий Трапезников, временно возглавлявший в 2018 году непризнанную Донецкую народную республику, был утвержден на должность врио главы Элисты 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, считают пользователи соцсети.

Во время сегодняшнего митинга протестующие потребовали снять с должности врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова, а также провести референдум и прямые выборы главы мэрии. Митинг на площади Победы в парке Дружба в центре Элисты продолжался три часа и закончился без происшествий, передает корреспондент "Кавказского узла".

По данным организаторов, в митинге приняли участие не менее двух тысяч человек. Информацию о количестве митингующих передал коптер, в котором установлена программа по подсчету людей. Через рамки металлоискателей, установленных на площади, прошли около 2 100 человек, сообщили организаторам в полиции.

Участники митинга в Элисте призвали Хасикова уволить Трапезникова

С самого утра полицейские огородили площадь сигнальной лентой, а у сцены установили автомобиль с видеорегистраторами. На площадь можно было пройти через две рамки металлодетекторов. Митинг начался в полдень. Выступавшие со сцены ораторы призвали жителей Калмыкии выразить протест властям в связи с назначением "сепаратиста из ДНР" Дмитрия Трапезникова.

"Мы требуем снятия Трапезникова с должности. Мы требуем проведения референдума и прямых демократических выборов главы города", - заявил один из организаторов акции, предприниматель Борис Болеев.

В прошении на согласование митинга организаторы заявляли одну тысячу участников. "Но, судя по данным, полученным с хеликоптера, на митинг пришло вдове больше участников. Власти нам согласовали митинг. Количество участников митингов разное. Бывало и до пяти тысяч человек. Сегодня меньше. Видимо, из-за холодной погоды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" соорганизатор, педагог по вокалу Эрдни Манцаев.

Он подчеркнул, что требования митингующих не изменились: "По-прежнему требуем отставки Трапезникова и прямых выборов главы города".

Участники митинга активно выражали свою позицию, одобрительными выкриками поддерживая выступающих ораторов и приветствуя новых выступающих овациями. Многие активисты держали в руках плакаты "Трапезников, уходи", "Элиста без Трапезникова", "За прямые выборы глав районов", "Народ Калмыкии - источник власти, культуры, языка", "Мы за прямые выборы мэра. Трапезников, уходи", "Это наш город", "Трапезников, мы, ойраты, требуем твоей отставки. Бату, ты должен быть солидарен с народом Калмыкии".

"Максимально безболезненно для сторон конфликта эта ситуация может разрешиться, если Трапезников уедет из Элисты со словами "Бату Сергеевич (Хасиков, - прим. Кавказского узла"), благодарю вас за оказанное доверие, но я не хочу быть яблоком раздора между вами и жителями Элисты". Руководить Элистой должен честный человек, которого тут все знают, а не чей-то ставленник", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Батр Батнасунов.

Пенсионер, гражданский активист Семён Атеев рассказал о "волне репрессий", которым, по его словам, были подвергнуты жители Элисты, выступившие против назначения Дмитрия Трапезникова.

"На активистов возбуждаются административные дела. По митингу 1 октября возбуждено 15 административных дел. Троих активистов нам удалось отстоять. Для России редкий случай, когда по части 5 статьи 20.2 (КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга", - прим. "Кавказского узла") оправдывают людей. Впрочем, многие признаны виновными. Сейчас возбуждаются новые дела по другим митингам. Некоторые активисты пойдут по третьему кругу репрессий. Наша задача – защитить активистов", - заявил Атеев.

Он считает, что власти хотят "запугать людей, заставить их сидеть дома и не выражать свою гражданскую позицию".

Административные дела в отношении участников акции в Элисте 1 октября Ивана Чучеева и Санала Убушиева были прекращены. Суд не нашел в действиях Убушиева и Чучеева состава административного правонарушения, рассказал участник акции Бадма Бюрчиев.

Инвестиционный аналитик Эрдни Харцхаев приехал на сегодняшний митинг в Элисте из Москвы. "Меня глубоко оскорбляет тот факт, что власти совершенно не интересуются мнением народа, когда выдвигают на столь важные посты в республике никому не известные фигуры с плохой репутацией. Главу администрации Элисты нужно выбирать народным голосованием, а не назначением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженка Элисты, научный сотрудник, физик Анна Юденко также приехала из Москвы. Выступая со сцены, она поставила под сомнения профессиональные навыки Трапезникова.

"Ему не место в кресле мэра Элисты. Он не станет в одночасье эффективным менеджером. Чудес не бывает. Если у него до этого не было опыта (управлением городом, - прим. "Кавказского узла"), он не возникнет внезапно. Я за прямые выбора мэра в Элисте. Думаю, что деньги, которые потратят на выборы, оправдают себя", - сказала Юденко, чье выступление было встречено бурными овациями.

Предприниматель Очир Катышев приехал на митинг из Лагани "специально, чтобы во второй раз поддержать элистинцев в их борьбе против Трапезникова".

"Мы буддистский народ. И у нас так заведено: к власти приходили люди с чистыми помыслами. Трапезников приехал из самопровозглашенной ДНР, из зоны боевых действий на территории чужого государства. Он пришел с грязными руками. Ему тут делать нечего. Надеюсь, власть все-таки примет правильное решение и послушает мнение народа", - сказал Катышев.

Сторонница Трапезникова прорвалась к микрофону

В "нападении на хорошего человека" упрекнула участников митинга женщина пенсионного возраста, представившаяся Таисией, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Старые власти не могли решить нашу коммунальную проблему. В нашем многоквартирном доме плохо работали отопление и канализация. А пришел Трапезников, и сразу все решилось. Он хороший руководитель. Пусть управляет", - заявила женщина, выйдя на сцены.

Она не реагировала на возмущенные крики митингующих. После выступления сторонница Трапезникова отказывалась отдавать микрофон и покидать сцену. Организаторы были вынуждены попросить вмешаться в ситуацию полицейских.

"Вот такие провокаторы иногда выступают на наших акциях. Это подосланный человек. Она сказала, что Трапезников там что-то сделал. Но это не его заслуга. Это его обязанность, решать коммунальные проблемы города", - заявил активист Адуча Эрднеев.

Прохожие по-разному отнеслись к митингу противников Трапезникова

Каких-либо происшествий во время митинга зафиксировано не было. По его окончании ммтингующие организованно покинули площадь. Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался мнением прохожих о прошедшем митинге.

"Да. Я знаю, что сегодня митинг проходит против Трапезникова. Но я далек от политики и стараюсь свое мнение публично не высказывать", - признался пенсионер Михаил Торджиев.

"Поддерживаю митингующих. Трапезников мутный человек, неизвестный. Что о нем говорят? О нем говорят только плохое", - заявил безработный Владимир Тадаев.

"Если они требуют, значит, у них есть какие-то причины для этого. Но я человек старый, в политику не лезу и соблюдаю полный нейтралитет", - сказала пенсионерка Полина Тагинова.

"Пусть себе работает, если назначили. Нет у меня претензий к Трапезникову. У нас многих назначают на высокие посты. Если те не работают или воруют, их наказывают. Пусть работает и не ворует. И будет ему счастье", - высказался студент Олег Ерднеев.

Напомним, 11 ноября бывшая учительница Бадма Катаева была оштрафована на пять тысяч рублей за участие в акции протеста против назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова, которая прошла 1 октября. Сама пенсионерка не признала своей вины и уверена, что участвовала в молебне.