Митинг против назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

17 ноября 2019, 22:09

Митинг против Трапезникова в Элисте собрал 2 тысячи человек

Участники митинга в центре Элисты потребовали отставки врио главы города Дмитрия Трапезникова, а также проведения прямых выборов. Акция протеста собрала две тысячи митингующих, при том что организаторы заявляли тысячу.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты с 29 сентября проводят акции протеста с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 16 октября активист Александр Лот провел в Элисте одиночный пикет, потребовав отставки врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, а также проведения прямых выборов главы города.

Дмитрий Трапезников, временно возглавлявший в 2018 году непризнанную Донецкую народную республику, был утвержден на должность врио главы Элисты 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, считают пользователи соцсети.

Во время сегодняшнего митинга протестующие потребовали снять с должности врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова, а также провести референдум и прямые выборы главы мэрии. Митинг на площади Победы в парке Дружба в центре Элисты продолжался три часа и закончился без происшествий, передает корреспондент "Кавказского узла". 

Митинг в Элисте. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"По данным организаторов, в митинге приняли участие не менее двух тысяч человек. Информацию о количестве митингующих передал коптер, в котором установлена программа по подсчету людей. Через рамки металлоискателей, установленных на площади, прошли около 2 100 человек, сообщили организаторам в полиции. 

Участники митинга в Элисте призвали Хасикова уволить Трапезникова

С самого утра полицейские огородили площадь сигнальной лентой, а у сцены установили автомобиль с видеорегистраторами. На площадь можно было пройти через две рамки металлодетекторов. Митинг начался в полдень. Выступавшие со сцены ораторы призвали жителей Калмыкии выразить протест властям в связи с назначением "сепаратиста из ДНР" Дмитрия Трапезникова.

"Мы требуем снятия Трапезникова с должности. Мы требуем проведения референдума и прямых демократических выборов главы города", - заявил один из организаторов акции, предприниматель Борис Болеев.

В прошении на согласование митинга организаторы заявляли одну тысячу участников. "Но, судя по данным, полученным с хеликоптера, на митинг пришло вдове больше участников. Власти нам согласовали митинг. Количество участников митингов разное. Бывало и до пяти тысяч человек. Сегодня меньше. Видимо, из-за холодной погоды", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" соорганизатор, педагог по вокалу Эрдни Манцаев.

Он подчеркнул, что требования митингующих не изменились: "По-прежнему требуем отставки Трапезникова и прямых выборов главы города".

Участники митинга активно выражали свою позицию, одобрительными выкриками поддерживая выступающих ораторов и приветствуя новых выступающих овациями. Многие активисты держали в руках плакаты "Трапезников, уходи", "Элиста без Трапезникова", "За прямые выборы глав районов", "Народ Калмыкии - источник власти, культуры, языка", "Мы за прямые выборы мэра. Трапезников, уходи", "Это наш город", "Трапезников, мы, ойраты, требуем твоей отставки. Бату, ты должен быть солидарен с народом Калмыкии".Митинг в Элисте. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

"Максимально безболезненно для сторон конфликта эта ситуация может разрешиться, если Трапезников уедет из Элисты со словами "Бату Сергеевич (Хасиков, - прим. Кавказского узла"), благодарю вас за оказанное доверие, но я не хочу быть яблоком раздора между вами и жителями Элисты". Руководить Элистой должен честный человек, которого тут все знают, а не чей-то ставленник", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Батр Батнасунов.

Пенсионер, гражданский активист Семён Атеев рассказал о "волне репрессий", которым, по его словам, были подвергнуты жители Элисты, выступившие против назначения Дмитрия Трапезникова.

"На активистов возбуждаются административные дела. По митингу 1 октября возбуждено 15 административных дел. Троих активистов нам удалось отстоять. Для России редкий случай, когда по части 5 статьи 20.2 (КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга", - прим. "Кавказского узла") оправдывают людей. Впрочем, многие признаны виновными. Сейчас возбуждаются новые дела по другим митингам. Некоторые активисты пойдут по третьему кругу репрессий. Наша задача – защитить активистов", - заявил Атеев.

Он считает, что власти хотят "запугать людей, заставить их сидеть дома и не выражать свою гражданскую позицию".

Административные дела в отношении участников акции в Элисте 1 октября Ивана Чучеева и Санала Убушиева были прекращены. Суд не нашел в действиях Убушиева и Чучеева состава административного правонарушения, рассказал участник акции Бадма Бюрчиев.

Инвестиционный аналитик Эрдни Харцхаев приехал на сегодняшний митинг в Элисте из Москвы. "Меня глубоко оскорбляет тот факт, что власти совершенно не интересуются мнением народа, когда выдвигают на столь важные посты в республике никому не известные фигуры с плохой репутацией. Главу администрации Элисты нужно выбирать народным голосованием, а не назначением", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предприниматель Очир Катышев. Фото Вячеслава Катышева для "Кавказского узла"Уроженка Элисты, научный сотрудник, физик Анна Юденко также приехала из Москвы. Выступая со сцены, она поставила под сомнения профессиональные навыки Трапезникова.

"Ему не место в кресле мэра Элисты. Он не станет в одночасье эффективным менеджером. Чудес не бывает. Если у него до этого не было опыта (управлением городом, - прим. "Кавказского узла"), он не возникнет внезапно. Я за прямые выбора мэра в Элисте. Думаю, что деньги, которые потратят на выборы, оправдают себя", - сказала Юденко, чье выступление было встречено бурными овациями.

Предприниматель Очир Катышев приехал на митинг из Лагани "специально, чтобы во второй раз поддержать элистинцев в их борьбе против Трапезникова".

"Мы буддистский народ. И у нас так заведено: к власти приходили люди с чистыми помыслами. Трапезников приехал из самопровозглашенной ДНР, из зоны боевых действий на территории чужого государства. Он пришел с грязными руками. Ему тут делать нечего. Надеюсь, власть все-таки примет правильное решение и послушает мнение народа", - сказал  Катышев.

Сторонница Трапезникова прорвалась к микрофону

В "нападении на хорошего человека" упрекнула участников митинга женщина пенсионного возраста, представившаяся Таисией, сообщил корреспондент "Кавказского узла".Митинг в Элисте. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

"Старые власти не могли решить нашу коммунальную проблему. В нашем многоквартирном доме плохо работали отопление и канализация. А пришел Трапезников, и сразу все решилось. Он хороший руководитель. Пусть управляет", - заявила женщина, выйдя на сцены.

Она не реагировала на возмущенные крики митингующих. После выступления сторонница Трапезникова отказывалась отдавать микрофон и покидать сцену. Организаторы были вынуждены попросить вмешаться в ситуацию полицейских.

"Вот такие провокаторы иногда выступают на наших акциях. Это подосланный человек. Она сказала, что Трапезников там что-то сделал. Но это не его заслуга. Это его обязанность, решать коммунальные проблемы города", - заявил активист Адуча Эрднеев.

Прохожие по-разному отнеслись к митингу противников Трапезникова

Каких-либо происшествий во время митинга зафиксировано не было. По его окончании ммтингующие организованно покинули площадь. Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался мнением прохожих о прошедшем митинге.

Митинг в Элисте. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла""Да. Я знаю, что сегодня митинг проходит против Трапезникова. Но я далек от политики и стараюсь свое мнение публично не высказывать", - признался пенсионер Михаил Торджиев.

"Поддерживаю митингующих. Трапезников мутный человек, неизвестный. Что о нем говорят? О нем говорят только плохое", - заявил безработный Владимир Тадаев.

"Если они требуют, значит, у них есть какие-то причины для этого. Но я человек старый, в политику не лезу и соблюдаю полный нейтралитет", - сказала пенсионерка Полина Тагинова.

"Пусть себе работает, если назначили. Нет у меня претензий к Трапезникову. У нас многих назначают на высокие посты. Если те не работают или воруют, их наказывают. Пусть работает и не ворует. И будет ему счастье", - высказался студент Олег Ерднеев.

Напомним, 11 ноября бывшая учительница Бадма Катаева была оштрафована на пять тысяч рублей за участие в акции  протеста против назначения врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова, которая прошла 1 октября. Сама пенсионерка не признала своей вины и уверена, что участвовала в молебне. 

Примечание:

"Акции против Трапезникова вышли на новый для Калмыкии уровень протеста", "Журналист в Элисте оштрафован после митинга за отставку главы города", "Активисты в Калмыкии назвали победой День народного единства без Трапезникова". 

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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