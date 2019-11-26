Активист оштрафован после народного схода в Элисте

26 ноября 2019, 20:33

Суд в Элисте оштрафовал на 12 тысяч рублей калмыцкого активиста Санала Убушиева, участвовавшего в народном сходе против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября жители Элисты провели сход, на котором потребовали отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения и попросил генпрокурора России проверить гражданство, образование и стаж Трапезникова.

Дмитрий Трапезников, временно возглавлявший в 2018 году непризнанную Донецкую народную республику, был утвержден на должность врио главы Элисты 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников – посторонний человек, назначенный по указанию сверху, считают пользователи соцсети.

Элистинский городской суд сегодня принял решение оштрафовать калмыцкого активиста Санала Убушиева за участие в народном сходе 29 сентября. Активисту назначен штраф в сумме 12 000 рублей, рассказал он сам корреспонденту "Кавказского узла". По словам Санала Убушиева, поддержать его в суд пришли около пяти человек. "Это очень приятно", - отметил активист.

"Меня обвинили в нарушении порядка при участии в публичном мероприятии (по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ) 29 сентября на площади Победы. Я вину не признаю, поскольку я был уверен, что участвую в публичном мероприятии, проводимом в том месте, где нет необходимости подавать уведомление. Площадь Победы является специально отведенным местом. И не моя обязанность как участника считать, сколько пришло людей. Обвинение мотивировало штраф тем, что было больше 100 участников и что организатор обязан был подать уведомление", - сказал Убушиев.

"Согласно постановлению Конституционного суда России и постановлению пленума Верховного суда России ответственность за участие наступает, если был причинен вред, ущерб физическим либо юридическим лицам или была угроза нанесения вреда. Ничего такого не было", - заявил активист. Он отметил, что просто выступил на мероприятии. "Реализовал свое конституционное право на высказывание своего мнения на мирном сходе", - подчеркнул Убушиев.

"Я думаю, что подобные решения принимаются, чтобы запугать активистов, так как после административных дел появляется угроза возбуждения уголовного дела", - заявил Убушиев, добавив, что будет обжаловать решение горсуда в Верховном суде Калмыкии.

Напомним, ранее Элистинский городской суд прекратил дело в отношении Убушиева по ч.2 ст.20.2 по другой акции - молебну 1 октября. Активист, рассказал, что полиция и сторона обвинения обжаловала это решение в Верховный суд Калмыкии и скоро состоится рассмотрение апелляции.

1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предупредила активистов о "недопустимости нарушений законодательства". В соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Также сегодня Элистинский горсуд должен был рассмотреть дело в отношении председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерия Бадмаева, но судья взяла самоотвод и рассмотрение дела было перенесено. "Слушалось дело, которое было возбуждено в отношении меня по поводу митинга 27 октября", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев.

27 октября в Элисте прошел крупный митинг против назначения Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности главы города. По словам организаторов, митинг показал рост числа участников акций. Проблема заключается не только в назначении Дмитрия Трапезникова, а в целом в политике как Бату Хасикова, так и его предшественников, заявили участники митинга.