Суд утвердил штраф участнику протестов против Трапезникова

Верховный суд Калмыкии отказался удовлетворить апелляцию Алдара Эрендженова, оштрафованного за участие в акции у Пагоды семи дней в Элисте. Вердикт суда противоречит Административному кодексу, заявил представитель активиста.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2019 года Элистинский горсуд на четыре тысячи рублей оштрафовал Алдара Эрендженова за участие в молебне 1 октября 2019 года.

26 сентября 2019 года депутаты горсобрания Элисты утвердили решение назначить врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Это вызвало массовые акции протеста горожан. 1 октября 2019 года акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Алдар Эрендженов работает в Москве, поэтому на сегодняшнее рассмотрение апелляции в Верховном суде Калмыкии не явился. Он написал доверенность на юриста Санала Убушиева, чтобы тот представлял его интересы. "Решение горсуда было оставлено без изменения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Санал Убушиев.

Он отметил, что Эрендженов не совершал ничего, что подпадало бы под часть 5 статьи 20.2 КоАП об участии в санкционированном мероприятии. "Какой порядок был нарушен? Под порядком у нас понимается исполнение обязанностей и запретов, предусмотренных законом о публичных мероприятиях. Это не ходить в масках, слушать организатора публичного мероприятия, слушать сотрудников МВД и органов местного самоуправления. На публичном мероприятии 1 октября мы никаких ни запретов, ни обязанностей, предусмотренных законом, не нарушали. К нам представитель МВД не выходил и не говорил, что мероприятие не согласовано, нужно расходиться", - сказал Убушиев.

За участие в несогласованном публичном мероприятии протоколы должны составляться и производства открываться по шестой части статьи 20.2, отметил юрист. "Но если посмотреть эту статью, то там наказывается только участие в несанкционированных публичных мероприятиях, которые повлекли за собой последствия. Это ущерб физическим или юридическим лицам, это нарушение транспортного движения, пешеходного движения. Ничего этого не было. Нас тупо тащат к большим штрафам и к уголовке", - заявил Санал Убушиев.