Суд оштрафовал калмыцкого активиста Ивана Чучеева за участие в молебне

17 января 2020, 05:20

Элистинский городской суд 16 января назначил штраф в размере 12 000 рублей калмыцкому активисту при пересмотре ранее прекращенного дела об его участии в протестном молебне 1 октября 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2019 года Элистинский городской суд не нашел состава правонарушения в действиях активиста Ивана Чучеева и закрыл его административное дело за участие в молебне 1 октября. Но в конце ноября 2019 года Верховный суд Калмыкии рассмотрел апелляцию МВД на это решение, отменил его и отправил дело обратно в городской суд на пересмотр.

26 сентября 2019 года депутаты горсобрания Элисты утвердили решение назначить врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Жители города 29 сентября 2019 года провели сход с требованием отстранить его от должности, а 1 октября 2019 года акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты". Чучеев был участником молебна.

При повторном рассмотрении 16 января дела калмыцкого активиста Ивана Чучеева по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ судья Елена Согданова признала его виновным и назначила ему наказание в виде штрафа в 12 000 рублей.

"Решение суда первой инстанции было отменено на том основании, что Элистинский горсуд не учел, что Бадма Бюрчиев получил предупреждение от прокурора города о том, что нельзя проводить мероприятие 1 октября на площади Пагоды семи дней. Я в суде (16 января) заявил, что это предупреждение не является допустимым доказательством, потому что оно было предоставлено в суд второй инстанции, в Верховный суд, представителем МВД, капитаном Дюмбр Немгировой, которая составила протокол об административном правонарушении в отношении Чучеева", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Семен Атеев, представлявший Чучеева в суде.

Немгирова, по мнению адвоката, не имеет права, как лицо, составившее протокол, заявлять ходатайства и делать отводы. И Верховный суд не имел права удовлетворять ее ходатайство, и приобщать это предостережение к материалам дела, и отправлять его на пересмотр из-за этого, считает Семен Атеев.

Помимо предостережения прокурора, суд удовлетворил ходатайство представительницы МВД Немгировой о приобщении к материалам дела решения Верховного суда Калмыкии о признании Бадмы Бюрчиева организатором акции 1 октября, отметил Атеев.

"Оно вступило в силу, и это стало основанием для того, чтобы всех остальных (штрафовать) под одну гребенку. Поскольку уже было установлено решением суда, что этот митинг был несанкционированным. И остальных стали штрафовать как участников несанкционированного мероприятия", - сказал адвокат.

Бадма Бюрчиев был признан организатором молебна 1 октября 2019 года у Пагоды семи дней.

"Еще одним материалом, которое по ходатайству сотрудницы МВД было приобщено, была видеозапись митинга. Это также было незаконно... Я заявил, что эти три доказательства - предостережение прокурора, видеозапись с митинга и решение Верховного суда Калмыкии о том, что Бадма Бюрчиев был организатором - суд должен признать недопустимыми и не учитывать их при вынесении решения. Но, тем не менее, суд оштрафовал Чучеева на 12 000 рублей", - констатировал Атеев.

Несколько дней назад, при рассмотрении дела другого участника протестов, в том же Элистинском городском суде, но другой судья - не удовлетворил ходатайство представителя МВД, отметил юрист. "Они тогда тоже просили приобщить к материалам дела видеозапись, но судья отказал им и не стал учитывать этот материал", - отметил Атеев.

"Решение было ожидаемым. Не для того Верховный суд отменял, чтобы суд первой инстанции дело снова прекратил. Но я не ожидал такого большого штрафа", - признался собеседник. "Естественно, мы будем опять обжаловать, хотя и понятно, по какому они пути идут. Я считаю, сегодняшнее решение - незаконное, принятое в нарушение правовых норм, и дело должно быть прекращено", - добавил Атеев.

"Сказать, что я удивлен, это вряд ли. Всё было ожидаемо. Судья эта уже выносила обвинительные приговоры", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Чучеев. Он отметил, что выплачивать штраф будет, если не удастся его оспорить, из личных средств, хотя и не исключает, что "помогут люди оплатить".

"До этого Саналу Убушиеву вынесли штраф, и у меня вышло то же самое. Всё это делается по указке, я полагаю. Сказали штрафовать нас. Потому что реальных причин делать это нет. 12 тысяч - за что, спрашивается? За то, что высказались публично?" - возмутился активист.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на этой неделе еще одному активисту, дело против которого также изначально было прекращено, Саналу Убушиеву, при повторном рассмотрении в городском суде назначили штраф в размере 10 000 рублей.

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