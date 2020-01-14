Калмыцкий юрист Убушиев оштрафован за участие в молебне

14 января 2020, 21:49

Суд в Элисте пересмотрел дело юриста Санала Убушиева, участвовавшего в молебне 1 октября 2019 года, и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2019 года Элистинский горсуд не нашел в действиях Санала Убушиева состава административного правонарушения и прекратил производство по его делу за участие в молебне 1 октября. Однако 5 декабря 2019 года Верховный суд Калмыкии решил отправить дело Убушиева на новое рассмотрение. Силовики и суд привлекают к административной ответственности только тех, кто выступал на акциях протеста, утверждает адвокат.

26 сентября 2019 года депутаты горсобрания Элисты утвердили решение назначить врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Жители города 29 сентября 2019 года провели сход с требованием отстранить его от должности, а 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Из-за того, что накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Элистинский городской суд 13 января признал юриста, многодетного отца Санала Убушиева виновным по статье о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания (п.5 ст.20.2 КоАП РФ) на молебне 1 октября, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" он сам.

Дело "пересмотрели, признали виновным, назначили штраф 10 тысяч рублей", - сказал Санал Убушиев.

"Всё было, как всегда. Мы приводили свои доводы о том, что, если суд рассматривает наши дела по ч.5 ст.20.2, то мы должны были нарушить порядок проведения публичного мероприятия. Мы его не нарушали. Обязанности, предусмотренные законом о публичных мероприятиях, мы выполняли, а запреты, установленные этим законом, не нарушали", - отметил Убушиев.

Он также указал на то, что ч.5 ст.20.2 КоАП РФ касается согласованных мероприятий. "Если судом уже установлено, что это несанкционированное мероприятие, то нас должны привлекать по п.6.1 ст.20.2 КоАП РФ - за участие в несанкционированном публичном мероприятии, если это привело к определенным последствиям. У нас их не было. Но суд на это внимания не обращает и назначает нам наказания", - констатировал активист.

"Я считаю, что это политический заказ. Активистов специально осуждают, чтобы снизить нашу активность", - отметил он.

Убушиев рассказал, что обжаловал решение суда о штрафе за участие в народном сходе 29 сентября 2019 года. "Рассмотрение апелляции запланировано в Верховном суде на конец января. Вчерашнее (от 13 января) решение я также буду обжаловать. Сумма моих штрафов достигла уже 22 тысяч рублей", - заключил он.

Суд в Элисте 26 ноября 2019 года оштрафовал на 12 тысяч рублей калмыцкого активиста Санала Убушиева, участвовавшего в народном сходе против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова.

"Кавказский узел" также писал, что 5 января в Элисте прошла акция протеста, на которой активисты раскритиковали кадровую политику Хасикова. Глава Калмыкии назначил на ключевые должности неизвестных общественности людей с сомнительными управленческими достижениями и это возмущает жителей республики, заявили они.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а новости об акциях против назначения Трапезникова - на странице "Элиста против мэра из Донецка".

Донецкая, а также Луганская народные республики провозгласили свою независимость от Украины в 2014 году, когда Россия объявила о присоединении Крыма. Новости о том, как влияют украинские события на политическую и общественную жизнь регионов юга России, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".