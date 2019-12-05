Возобновлено дело об участии калмыцкого юриста в молебне

05 декабря 2019, 23:51

Верховный суд Калмыкии отправил дело участника молебна 1 октября юриста Санала Убушиева на новое рассмотрение. Силовики и суд привлекают к административной ответственности только тех, кто выступал на акциях протеста, утверждает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября Элистинский горсуд не нашел в действиях Санала Убушиева состава административного правонарушения и прекратил производство по его делу за участие в молебне 1 октября.

26 сентября депутаты горсобрания Элисты утвердили решение назначить врио мэра Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Жители города 29 сентября провели сход с требованием отстранить его от должности, а 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

На заседании Верховного суда Калмыкии рассмотрена апелляционная жалоба элистинского Управления МВД на решение горсуда о прекращении производства по делу юриста, многодетного отца Санала Убушиева. Он обвинялся по ч.5 ст.20.2 КоАП России (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). Решение суда первой инстанции было отменено, а дело Убушиева отправлено на новое рассмотрение, сообщил сегодня сам Убушиев. Максимальная санкция по данной статье предусматривает сорок часов обязательных работ.

"[На заседании] я делал те же самые ссылки, на которые ссылался и в суде первой инстанции: на постановление пленума Верховного суда России и постановление Конституционного суда России. Но суд, так же, как и по делу Ивана Чучеева, сделал вывод, основываясь на видеозаписи с этого мероприятия - на том, что [Бадма] Бюрчиев говорил, что было предостережение. Бюрчиев признан организатором, но я же не могу отвечать за организатора. Однако дело все равно было отправлено на новое рассмотрение, решение горсуда было отменено", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Санал Убушиев, который, будучи юристом, защищал сам себя. Заседание Верховного суда республики состоялось 4 декабря.

Бадма Бюрчиев был признан организатором молебна 1 октября и оштрафован на 20 тысяч рублей.

По словам Убушиева, видеозапись молебна 1 октября была просмотрена в суде для подтверждения того, что юрист знал о несогласованной акции.

"Показывали фрагмент, где [Бадма] Бюрчиев говорил, что о предостережении от прокуратуры. Также показывали мое выступление на этом мероприятии, где я говорил, что мы проведем другое, санкционированное мероприятие, подадим уведомление в установленном законом порядке. И как бы они настаивают, что я знал, что мероприятие несогласованное. Но какая разница - согласованное оно или нет? Я не несу ответственность как участник. Если бы я был организатор и не согласовал бы мероприятие, я бы понес ответственность. Участники не должны нести ответственность, но почему-то суды не разделяют этого мнения - мол, если мероприятие не согласовано, то все участники должны быть подвергнуты наказанию", - пояснил юрист.

По его словам, силовики и суды привлекают к административной ответственности только тех, кто выступал на акциях в Элисте. "На судебном заседании я спросил у представителя МВД, сколько было участников. Она сказала: "Примерно 250 человек". И выходит так, что из 250 [силовиками] привлечено всего 14. Они противоречат своей логике, разделяют участников мероприятия на выступающих и на слушателей. Слушатели не являются нарушителями, а выступающие являются. Я считаю, что это абсурд", - заявил Убушиев.

Юрист также отметил, что на заседании он ходатайствовал о направлении судом запроса в Конституционный суд России для разъяснения. Аналогичное ходатайство он заявлял и по делу Эрендженова, но и Верховный суд республики отказал в его удовлетворении, уточнил Убушиев.

По делу Эрендженова было заявлено и отклонено ходатайство о направлении судом запроса в Конституционный суд России для разъяснения вопроса: соответствует ли статье 31 Конституции России о праве на мирные собрания часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ, "позволяющая привлекать к ответственности участников мероприятий, не нарушивших требования частей 3 и 4 статьи 6 Федерального закона №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а просто участвующих в несогласованном мероприятии".

Ранее Верховный суд Калмыкии отправил на пересмотр дело участника протестов в Элисте Ивана Чучеева, закрытое городским судом. Активист заявил о своих опасениях, что на этот раз горсуд вынесет обвинительный приговор

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов", а новости об акциях против назначения Трапезникова - на странице "Элиста против мэра из Донецка".

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