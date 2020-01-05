Участники митинга в Элисте раскритиковали кадровую политику Хасикова

05 января 2020, 20:36

Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил на ключевые должности неизвестных общественности людей с сомнительными управленческими достижениями и это возмущает жителей республики, заявили участники акции протеста в Элисте.

Как писал "Кавказский узел", участники сегодняшней акции протеста в столице Калмыкии потребовали отставки врио главы города Дмитрия Трапезникова и главы республики Бату Хасикова.

Дмитрий Трапезников в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Бату Хасиков обосновал его назначение врио главы Элисты в сентябре 2019 года необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение одобрил помощник президента России Владислав Сурков.

Информация о премиях руководству Калмыкии подстегнула протестную активность

Участники митинга в Элисте подняли вопрос о неоправданно больших премиях, которые выписали себе по итогам 2019 года руководители республики. Организатор акции, юрист Санал Убушиев назвал информацию о размере премии главы правительства Калмыкии Юрия Зайцева дополнительным фактором сохранения протестной активности в республике.

"Этот митинг был для того, чтобы показать властям, что мы не прекратили (свою активность) и что мы не будем прекращать. Мы подали уведомление, проблем с согласованием не было. Митинг был заявлен до 1000 человек, пришло где-то 500, это даже больше, чем мы ожидали с учетом новогодних праздников и погоды", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Санал Убушиев.

Копию платежного поручения на имя Юрия Зайцева, в котором указан размер премии по итогам 2019 года - более 5 млн рублей - Убушиев опубликовал на своей странице в Facebook 30 декабря. По словам активиста, копию этого документа ему передали его источники в органах власти и они же подтвердили подлинность платежки.

"Я не могу утверждать на 100%, что это правда, но мне сказали, что да, такая премия у Зайцева. У Хасикова, видимо, еще больше. Когда начнется рабочий период, мы попытаемся проверить и подтвердить эту информацию, но то, что республика получила почти 44 млн рублей на (выплату премий), это (правда). Эти деньги распределяет глава региона, и он вправе был распределить между муниципальными, районными командами, но, насколько я знаю, ни один из районов новогодних премий не получил. Хасиков решил распределить эти деньги между своим аппаратом, аппаратом правительства и министерствами. Я знаю, что специалисты в министерствах получили по окладу, в аппарате правительства - по два оклада. Остается только догадываться, что получила верхушка", - сказал Убушиев.

Он добавил, что сегодняшний митинг посетили многие выходцы из Калмыкии, которые живут за пределами республики, но приехали на родину в новогодние каникулы.

Активист перечислил ряд политических претензий к главе республики. "Когда пришел Хасиков, он не снизил муниципальный фильтр, не допустил к выборам самовыдвиженцев. Говорил, что будет конкурентная борьба, а сам не допустил того же Намсыра Манджиева. Перекрыл пять районов - чтобы Манджиев не смог собрать подписи в свою поддержку. Кроме этого, одним из девизов команды Хасикова было "Вернуть земляков на родину". А когда он пришел к власти, то оказалось - в помощниках у него Попов, председателем правительства - Зайцев, зампредседателя - Шварцман, министр экономики - Троицкий, это все люди не из Калмыкии", - отметил Убушиев.

Глава Калмыкии декларирует намерение "конструктивного диалога" с оппозицией, но ничего не предпринимает для его налаживания, считает Убушиев. Представители власти сегодняшний митинг не посетили. "Мы никого на митинге не ожидали, они же не приходят никогда. Мы не раз приглашали", - добавил он.

Претензии к Трапезникову переродились в протест против Хасикова

Активист, журналист Бадма Бюрчиев подтвердил, что акцию попросили организовать калмыки из других регионов, которые хотели посетить митинг во время приезда в республику на новогодние каникулы. "Они сейчас на новогодние каникулы собрались в Элисте. Мы были в сомнениях, надо ли проводить митинг в новогодние праздники, но они сказали, что придут и тоже хотят выступить. Мы ожидали, что их будет больше, но все равно на площади около 1/3 присутствующих - это те, кто приехал на каникулы", - сказал Бюрчиев корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.

Бюрчиев подтвердил, что у жителей республики много претензий к кадровой политике Хасикова. "Трапезников - это частный случай кадровой политики в целом. Мы вообще не согласны с системой вертикали власти: народ лишен голоса, а к нам спускают неизвестных нам личностей. Тот же Зайцев, сейчас сидит в правительстве какой-то Троицкий, его до Нового года назначили, а он еще ни разу нигде не появился, ничего не открыл. А Трапезников - это просто самый вопиющий случай такой кадровой политики, человек с очень мутной биографией. Это все очень возмущает. Отношение как к какой-то банановой республике: вы можете не знать этих типов, но они будут вами управлять", - пояснил активист.

Информация о премиях, выданных руководителям республики, еще нуждается в проверке, но активисты будут выяснять, как были распределены более 40 млн рублей, выделенных республике на выплату премий госслужащим.

"Они могли это распределить среди управленческого персонала, но ведь они никто не проработал и года! За какие заслуги им премии? У них там есть пункт, что они могли распределить по своему усмотрению, дать это муниципалитетам, например. Они могли бы эти деньги использовать на пользу, сказать: "Мы еще не заслужили, мы еще не проработали, давайте распределим". Нет, они всё себе присвоили. По крайней мере, ни один муниципалитет - мы интересовались - не получал от этого пирога ни кусочка", - добавил Бюрчиев.

Комментируя претензии к Трапезникову, журналист отметил, что протестующие не оценивают его управленческие качества. "Будь он даже трижды лучше наших бывших управленцев - это ничего не значит. Для нас важно уважение к нам, чтобы людей с такой биографией сюда не присылали и не ставили нас перед фактом. Если бы его поставили каким-нибудь советником, то народ бы смирился, хотя и это было бы вызывающим. Но его поставили главой столицы Калмыкии. Сейчас он, естественно, под давлением общественности вынужден работать, показывать результат, но это никак не повлияет на наше отношение к нему. Потому что дело даже не в Трапезникове, а в Хасикове, который вот так вот с нами обошелся. Он даже не позаботился о том, чтобы мягко его (Трапезникова) ввести, деликатно. Он считает, что народ не имеет голоса и глава республики может делать, что хочет, это возмутительно. А какой он (Трапезников) там хозяйственник - дело десятое", - сказал Бюрчиев.

Протесты против назначения Дмитрия Трапезникова стали одной из главных тем в Калмыкии в 2019 году, говорится в материале "Кавказского узла" "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий"".

Активистка Саглара Бахникова отметила, что Трапезников пока не проявил себя как грамотный управленец. "Если первые митинги были основаны на эмоциях, то сегодня мы можем дать трезвую оценку деятельности за квартал "непризнанного мэра из непризнанной республики". На самых первых митингах мною были озвучены проблемы города. Это завышенная стоимость коммунальных платежей, общественный транспорт, доживающий свой век, управляющие компании-однодневки, собирающие платежи и объявляющие себя банкротами, и другие проблемы, известные любому жителю. Ни одна из проблем не решена на сегодняшний день, нет обещанных инвестиций. В последнем своем интервью Трапезников показал свою неосведомленность, указав неправильно размер МРОТ. Зная о дефиците бюджета, зачем-то сделали новую вывеску с поющими часами на здании мэрии, затратив более миллиона рублей. Даже тот факт, что он оказал материальную помощь в выезде на лечение и покупке коляски инвалиду, говорит о том, что он не в курсе российского законодательства, не в курсе, как такие денежные средства, квоты, лекарства и коляски выделяются, хотя порядок их получения давно отработан", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка отметила, что уже при Трапезникове в Элисте "произошло несколько ЧП с газовым оборудованием", и последствия этих инцидентов были тяжелыми, были человеческие жертвы.

"Трапезников выделил один раз материальную помощь на погребение, о чем не забыли сообщить в соцсетях. Но нам этого человека представляли как "антикризисного менеджера", значит, он обязан был провести работу по выявлению причин, приведших к смерти людей, провести открытое совещание с приглашением всех причастных служб и организаций - для выработки мер по устранению причин и профилактике наступления таких случаев. Этого сделано не было", - сказала Бахникова.

Участники митинга приехали из Москвы и Бельгии

Уроженец Калмыкии Инджа, посетивший митинг, 13 лет назад переехал в Москву: "Я приехал на праздники и так совпало, что организовали митинг. И я пришел отстаивать свою гражданскую позицию - я сопереживаю своему народу, жителям города, я солидарен с ними. Если люди против, то, значит, руководители что-то делают неправильно. Калмыкия - моя родина, я в Москве живу, но часто приезжаю. Тяжело находиться далеко от родины, и я уверен, что вернусь сюда потом, поэтому мне не все равно", - сказал он.

Участник митинга Хонгор Онаев тоже приехал из Москвы. "Это политика касается моей республики и я не готов с ней мириться. Трапезников на данный момент уже отходит на второй план, нас не устраивает уже Хасиков. Вначале мы думали, что Хасиков проявил какую-то недальновидность, поставив этого Трапезникова - может, действительно по дружбе, или его из администрации президента заставили взять, но теперь мы понимаем, что вся проблема в Хасикове. Надо поставить другого руководителя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист выразил возмущение тем, что Трапезников получил российское гражданство незадолго до своего назначения. Его бэкграунд, связанный с Донецком, по мнению Онаева, абсолютно токсичен.

"Он неопытен, он нам вообще неизвестен. Почему к нам должен приезжать человек, который не то, что кот в мешке, а уже сидит на скамейке Гаагского трибунала?! Чуть-чуть - и его Украина, Европа признают как военного преступника. Он же не отрицает, что был в ДНР, и для мирового сообщества он уже, считай, преступник. Зачем нам здесь такой человек?" - сказал мужчина.

Еще один житель Москвы, Эрдни Харцхаев, ранее уже приезжал в Калмыкию специально для участия в митингах.

"Я приезжаю, чтобы оставаться честным с самим собой. Я вижу, что происходит, и мне это не нравится. Мне не нравится кадровая политика главы, мне не нравится то, что он в принципе не способен справляться с текущими задачами. Мы являемся проблемным регионом, и нет времени на раскачку, на то, чтобы обучаться каким-то навыкам, надо брать и делать, без права на ошибку. Если у тебя есть благие помыслы, если ты хочешь все-таки сделать добро, хочешь решать проблемы и вытащить республику со дна, ты должен понимать, что ты просто этими компетенциями не обладаешь. И если ты не эгоист, а руководствуешься благими помыслами, освободи место", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Харцхаев подтвердил, что назначение Дмитрия Трапезникова уже не является главной претензией протестующих. "Сейчас уже Хасиков на первом месте. Трапезников был последней каплей, которая переломила всю ситуацию и показала, что обещания предвыборные не выполняются и не будут выполняться, скорее всего. Претензия не к самому Трапезникову, а к назначению человека, который не имеет отношения к республике, городу, на такой ответственный пост. Я не понимаю, почему при наличии кадров, которые намного сильнее, компетентнее и эффективнее Трапезникова, назначили Трапезникова", - сказал Харцхаев.

Участница митинга Нина Джинцанова отметила, что выходцы из Калмыкии за рубежом активно интересуются ситуацией в республике и сопереживают землякам.

"Я живу в Бельгии, приехала в отпуск. Тут попала в больницу, но, несмотря на это, пришла на митинг. Почему нам ставят какого-то Трапезникова главой города? У нас что, своих нет? Для меня это протест именно против Трапезникова. Здесь живут мои родственники - брат, сын, конечно, мне не все равно", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла"

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