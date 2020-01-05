Митинг за отставку Трапезникова. Элиста, 5 января 2020 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

05 января 2020, 15:24

Митинг против Трапезникова в Элисте собрал 500 человек

Участники акции протеста в столице Калмыкии потребовали отставки врио главы города Дмитрия Трапезникова и главы республики Бату Хасикова.

Как писал "Кавказский узел", назначение 26 сентября 2019 года врио главы Элисты Дмитрия Трапезникова спровоцировало протесты горожан. Они также требуют возвращении прямых выборов мэра и отставки главы Калмыкии Бату Хасикова. 12 декабря активисты констатировали, что власти игнорируют требования протестующих.

Дмитрий Трапезников в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение одобрил помощник президента России Владислав Сурков.

Митинг собрал вдвое меньше участников, чем было заявлено. Элиста, 5 января 2020 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"На разрешенный властями митинг против кадровой политики главы Калмыкии Бату Хасикова пришли сегодня, по оценке организатора акции, юриста Санала Убушиева, около 500 человек. При этом, по его данным, митинг в парке "Дружба" на площади Победы был согласован на тысячу человек.

Требования об отставке Дмитрия Трапезникова участники митинга сопровождали упреками в адрес Бату Хасикова за отсутствие диалога с горожанами и преследование участников акций протеста.

Требования об отставке Трапезникова участники митинга сопровождали упреками Хасикову за отсутствие диалога. Элиста, 5 января 2020 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"Музыкант Адьян Убушаев в своем выступлении сообщил, что раньше был сторонником Хасикова, а теперь призывает его к отставке. Это заявление было с энтузиазмом воспринято собравшимися, они несколько раз проскандировали в адрес Хасикова "Уходи!".

За митингом наблюдают около 2-3 десятков полицейских, акция проходит без инцидентов, передал в 14.20 мск корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Протесты против назначения Дмитрия Трапезникова стали одной из главных тем в Калмыкии в 2019 году, говорится в материале "Кавказского узла" "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий"". 

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"КПРФ отказалась поддержать требование отставки руководства Калмыкии", "Глава Калмыкии отменил решение о назначении Юрия Алпатова членом Совета Федерации", "Автор видео вброса на выборах в Калмыкии попросила прекратить ее поиски".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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