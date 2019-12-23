Калмыцкие активисты назвали перспективным формат онлайн-митинга

23 декабря 2019, 00:55

Участники первого калмыцкого онлайн-митинга, трансляцию которого в Youtube смотрели более 1 500 пользователей, высказались за отставку Дмитрия Трапезникова с поста и.о. главы Элисты, потребовали прямых выборов мэра и предложили объединить усилия активистов из разных регионов России.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря активисты провели согласованное пикетирование, заявив, что власти игнорируют требования протестующих об отставке мэра Элисты и главы Калмыкии.

Протесты в Элисте начались после назначения 26 сентября временным главой города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. 12 декабря активисты сообщили, что их лишили офиса после пикетов. По их мнению, на арендодателя надавили власти.

Начало онлайн-митинга, посвященного Калмыкии, сместилось на полчаса из-за неполадок со связью у его организатора и модератора Бадмы Бюрчиева. Содержательная часть мероприятия началась около 17.30, когда Бюрчиеву удалось подключиться к сети.

"Мы, конечно, рады, что все-таки справились, это "впервые в истории" было, но ровно в 17.00 у меня отрубили интернет. Это скомкало мероприятие, потому что второго организатора программа не подразумевает. Мне пришлось срочно ехать на другой конец города, чтобы модерировать трансляцию, но там была не очень хорошая связь. Всё это немного усложнило проведение, но в целом, я считаю, всё получилось, и отзывы у людей хорошие", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бюрчиев не исключил, что отключение интернета было умышленным. "То, что интернет пропал ровно в 17.00, а когда я вышел из другой точки, дома интернет дали, заставляет подозревать, что всё это неслучайно. В интернет-компании никак не объяснили нам отключение интернета", - сказал Бадма Бюрчиев.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

Митинг прошел в режиме "открытого микрофона" - подключенным к трансляции спикерам по очереди предоставлялось слово. В течение всего стрима, с 17.30 до 20.45 мск, выступили несколько десятков человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Вскоре после начала трансляции число зрителей достигло 250-280, а после 18.00 и вплоть до окончания митинга в 20.45 число зрителей колебалось в пределах 320-360. На момент окончания митинга у трансляции на Youtube-канале ZaaN Online было 1 509 просмотров. По состоянию на 00.30 мск количество просмотров видео превысило 4 500.

Также стрим велся на канале "Элиста это наш город". В течение митинга видео смотрели от 80 до 100 зрителей, а общее число просмотров на момент окончания трансляции составило 700. По состоянию на 00.50 мск количество просмотров достигло 1 400.

В митинге принимали участие активисты из Элисты, представители калмыцких диаспор в других регионах России, а также за рубежом, в том числе из США, Канады, Норвегии, Франции. Кроме того, в онлайн-митинге приняли участие несколько ингушских активистов, жители Бурятии и Монголии. В частности, на связь вышел бурятский политик, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. Свои обращения записали политик Лев Шлосберг, социолог Денис Соколов и политолог Валерий Соловей.

Во время выступлений спикеры затронули широкий круг вопросов. В частности, говорилось о необходимости добиваться прямых выборов, "формировать свой политический актив и строить новую политическую реальность". Кроме того, выступающие обсудили ситуацию с правами человека, поговорили о формировании гражданского общества, указав на пассивность жителей Калмыкии, а также оценили экономическое положение республики. Многие из спикеров выразили поддержку активистам, протестующим против назначения Дмитрия Трапезникова.

"Я тоже поддерживаю это движение, движение относительно отставки Трапезникова. Эти требования законны и обоснованы. Я думаю, что человек с такой мутной репутацией, конечно, не должен возглавлять город. Соответственно, я за то, чтобы глава города, руководитель городской администрации избирался на прямых всеобщих выборах", - сказал во время включения калмыцкий политик Юрий Абушинов.

Сам трапезников почти 3 месяца с начала протестов в Элисте не комментировал требования оппозиции, но в ходе пресс-конференции 20 декабря наконец высказался по этому поводу. "Главное – чтобы она правильно доносила мысль, что можно привнести и улучшить, предложить конкретную реформу, конкретные действия. Что сегодня наша оппозиция предложила? "Долой Хасикова, Трапезникова - в отставку, роспуск Элистинского городского собрания". Это предложения по развитию или улучшению? По-моему, это радикализм", - привело его слова агентство РИА "Калмыкия".

Организаторы онлайн-митинга надеются объединить активистов разных регионов

Ингушский активист Мустафа Дзагиев также высказался в поддержку калмыцких активистов. "У нас с ними очень много параллелей. У них, как и у нас, отсутствует диалог с властью", - сказал он.

По его мнению, формат онлайн-митинга весьма успешен. "Сейчас, когда информационные технологии проникают повсеместно, почему бы этим не пользоваться для того, чтобы попытаться влиять на некие политические решения, которые принимаются. Так люди, где бы они ни находились, могут кооперироваться. Там есть спикеры, которым предоставляется "трибуна", есть участники, которые могут всё это просмотреть и показать свое отношение лайками и перепостами. Это можно уже воспринимать как некий сигнал, общественный запрос, к которому власти должны прислушиваться", - сказал ингушский активист.

Онлайн-митинги помогут объединить жителей разных регионов России, убежден Бадма Бюрчиев: "Это инструмент, чтобы объединить регионы. Потому что у нас есть такая проблема, что каждый занимается собой - по отдельности нас и давят. А если мы будем объединяться, если у нас возникнут горизонтальные, межрегиональные связи, то делать это будет гораздо сложнее. Интернет дает нам такие инструменты и возможности, и мы сегодня показали один из способов, а их намного больше".

Об одной из возможных форм гражданского объединения - "ойрат-коммьюнити-центрах" рассказывал в ходе митинга активист Алдар Эрендженов. По его словам, предлагается организовать эти центры по всему миру, "чтобы те, кто считает себя ойратами, могли объединяться".

"У нас очень большая поддержка вне республики, и люди наконец друг друга увидели и смогли высказаться - те, кто давно хотел приехать, но не может, потому что далеко находится, например, представители диаспор или представители других регионов", - сказал он.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а материалы об акциях элистинцев против Дмитрия Трапезникова - на странице "Элиста против мэра из Донецка" . Также на "Кавказском узле" собрана хроника "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".