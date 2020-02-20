Кассационный суд поддержал элистинских активистов в споре с чиновниками

20 февраля 2020, 19:04

Суд в Краснодаре отменил решение Верховного суда Калмыкии, на основании которого были оштрафованы участники октябрьского митинга в Элисте. Вслед за постановлением суда должны последовать отмена штрафов и наказание силовиков и руководства городской администрации, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Элисты в ответ на уведомление организаторов митинга 27 октября 2019 года дала двусмысленный ответ, который, по мнению активистов, был завуалированным отказом. Городской суд удовлетворил иск активистов и признал этот ответ мэрии незаконным, однако Верховный суд Калмыкии вынес противоположное решение.

И городской, и Верховный суд признали, что в ответе мэрии не содержится отказа в согласовании митинга. Тем не менее, ряд участников акции был оштрафован.

Истец, Валерий Бадмаев, назвал сегодняшнее решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре "отличным". "Сегодня кассационная инстанция отменила определение Верховного суда Калмыкии по митингу 27 октября [2019 года] и вернула нас к решению Элистинского городского суда, а Элистинский городской суд определил, что отказ в согласовании был незаконным, и обязал мэрию не препятствовать в проведении митинга", - сказал Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

Кассационная инстанция подтвердила, что мэрия Элисты фактически препятствовала проведению акции, указал Валерий Бадмаев. "Мы говорили [на суде], что суд апелляционной инстанции не прав, что доводы, изложенные в письме администрации, в котором они указывали, что площадь Победы перегорожена, что там находятся аттракционы - незаконны и являются воспрепятствованием проведению митинга. А их указание на то, что мы якобы превысили предельную заполняемость - полная чушь, исходить нужно не из того, на сколько они сократили площадь, а из фактического размера площади", - пояснил Бадмаев.

Он считает, что сегодняшнее решение суда является основанием для отмены штрафов, назначенных участникам митинга. "Мы сейчас будем требовать отмены всех решений, всех штрафов, которые были вынесены нашим людям за участие в этом митинге. А потом, отменив эти решения, будем добиваться того, чтоб люди получили компенсацию морального вреда, будем подавать гражданские иски, а ответчиками у нас будут администрация Элисты и управление МВД по городу Элиста", - заявил Бадмаев.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.

Юрист Семен Атеев, который представлял на сегодняшнем заседании интересы Бадмаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" о "чувстве глубокого удовлетворения". "Мы приводили все те же доводы, что и в Элистинском горсуде, и в апелляции", - отметил он.

Атеев добавил, что он один из оштрафованных за участие в этом митинге, уже выплатил назначенные 10 тысяч рублей. "Все решения, которые были приняты об административном наказании за участие в этом митинге, теперь юридически ничтожны. Мы сейчас будем эти решения обжаловать", - подтвердил он слова Валерия Бадмаева.

Он уточнил, что будет пытаться привлечь к административной ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые завели административные дела на участников митинга. "Также будем добиваться привлечения к административной ответственности руководства администрации Элисты - [главы администрации Дмитрия] Трапезникова, [замглавы Батра] Эрднеева, начальника юридического отдела. Одновременно будем подавать жалобу в квалификационную коллегию судей. Чтобы приняли меры в отношении судей, которые выносили заведомо неправосудные решения и привлекли людей незаконно к ответственности. Безнаказанными те, кто незаконно привлек людей к административной ответственности - тем более покусился на конституционное право на проведение мирных собраний - остаться не должны", - заключил Атеев.

На суде также присутствовал активист Аркадий Горяев, который также был оштрафован за участие в митинге на 10 тысяч рублей. Он сказал, что еще не выплатил штраф, и также намерен добиваться отмены соответствующего решения суда. "Обязательно буду подавать моральный ущерб. Мы считаем так: надо привлекать и администрацию, и полицию, которые незаконно привлекали участников митинга. Я считаю, надо наказывать. Они с нами не церемонятся, всеми правдами и неправдами пытаются нас наказывать, и с ними надо действовать теми же методами - может, впоследствии будут умнее и воздержатся от неправосудных решений", - заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Посетил заседание и активист Адуча Эрднеев. "Я был участником этого митинга, хотя в тот день и не выступал. Я, как постоянный участник митингов, решил поехать, поддержать единомышленников в суде. Мы очень рады [приговору], это очень многое меняет. Вы сами знаете, как суды нас ломают, принимают неправосудные решения в отношении участников митинга. А теперь закон восторжествовал, и мы очень рады", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Протесты против назначения Дмитрия Трапезникова стали одной из главных тем в Калмыкии в 2019 году, говорится в материале "Кавказского узла" "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".