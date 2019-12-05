05 декабря 2019, 16:47

Активист потребовал отставки председателя парламента Калмыкии

Отсутствие прогресса в экономике и социальной сфере ставит под вопрос компетентность 11 лет возглавляющего парламент Калмыкии Анатолий Козачко, заявил на одиночном пикете в день 25-летия парламента республики активист Александр Лот.

Пикет проходил на площади Ленина, около здания администрации республики, и продолжался два с половиной часа. В здании администрации проходило праздничное заседание, посвященное 25-летию Народного хурала, но никто из чиновников или депутатов акцией протеста не заинтересовался, сообщил Александр Лот корреспонденту "Кавказского узла" по телефону. Он отметил, что к нему для проверки документов подходили полицейские.

По словам Лота, он держал плакат "За 20 лет у власти Козачко моя Калмыкия стабильно шла на дно". "Козачко много лет возглавляет Народный хурал, несмотря на то, что республика скатывается и скатывается в бедность и нищету. За все эти годы безработица становилась все больше, жители продолжают уезжать из республики в поисках работы, а он почему-то все еще на этом месте", - пояснил активист.

Анатолий Козачко является председателем Народного Хурала Калмыкии с 2008 года. В 2007-2008 года он был государственным советником главы республики, а до этого с 1999 года занимал различные должности в правительстве, от заместителя министра сельского хозяйства до председателя правительства, сообщается в биографической справке чиновника на сайте парламента Калмыкии.

Скриншот публикации о пикете Александра Лота в Элисте 29 ноября 2019 года, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3217873631587082&id=100000934304165Александр Лот отметил, что 29 ноября уже проводил пикет против Козачко у здания администрации республики. "Я давно уже слышал разговоры о том, он засиделся, люди этим недовольны. Но лично меня не так давно возмутило поведение Козачко в Хурале - когда после первого митинга он не давал зачитать резолюцию с нашими требованиями", - добавил собеседник.

На фото, опубликованном 29 ноября активистом Бадмой Бюрчиевым на личной странице в Facebook, Лот стоит с плакатом "Козачко А.В. пересидел (19 лет) Брежнева (16 лет), "Санта-Барбару" (9 лет)".

Как писал "Кавказский узел", 13 октября в Элисте прошел митинг, участники которого потребовали прямых выборов мэра и заявили, что протестуют против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом. На следующий день депутат Народного хурала Намсыр Манджиев на заседании парламента предложил включить в повестку дня обсуждение резолюции митинга. По словам депутата, это привело к перепалке с Анатолием Козачко. Депутаты проголосовали против обсуждения, причем Козачко не позволил даже просто огласить резолюции, рассказал Манджиев.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

Примечание:

"Активист оштрафован после народного схода в Элисте", "Калмыцкий музыкант оштрафован после участия в молебне", "Протесты в Калмыкии пошатнули позиции Хасикова".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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